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8 жовтня • оновлено в 13:23
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/ Політика

''Не можна здавати інтереси України'': Вакарчук із Вашингтона розкритикував ''формулу Штайнмаєра''

1.7т Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав не ховати за "формулою Штайнмаєра" здачу українських інтересів.

Про це він заявив у коментарі OBOZREVATEL. За словами політика, "не можна за віртуальними назвами формул, незрозумілих угод ховати те, що громадяни України не приймуть. Ховати здачу суверенітету, здачу безпеки".

Акції ж на Майдані Незалежності Вакарчук назвав підтвердженням того, що в Україні ніхто не готовий отримати мир за будь-яку ціну.

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"Маємо формувати власний порядок денний, а не йти за чужим, нав'язаним ворогом. Ми прагнемо миру на наших умовах, а не на умовах, які диктує Москва. Ніяких виборів до повного контролю над всією територією України. Ніякого спеціального статусу за сценарієм Росії. Ніякої здачі суверенітету. Ми цього не допустимо", — зазначив політик.

Протест в столиці проти "формули Штайнмаєра"

Протест в столиці проти "формули Штайнмаєра"

Водночас сам нардеп із 29 вересня по 5 жовтня перебував у відрядженні у США. Як пояснили OBOZREVATEL у пресслужбі партії, Вакарчук брав участь у заходах Стенфордського університету.

"Там він брав участь у презентації навчальної програми для українців Ukrainian Emerging Leaders, яку Вакарчук підтримує вже третій рік", — пояснив прессекретар "Голосу" Ярема Дух.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план по Донбасу – "формулу Штайнмаєра".

  • Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • 1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
" -Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руки!- -Значит протянешь ноги, старый дурак-."
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Гусенцова Галина, дура, ты не о Кисе, а о себе подумай!
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руденко евгений
руденко евгений
уж лучше бы он пел!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
пускай позвонит Президенту Германии Штайнмайеру и скажет ему об этом, или у него телефона нет, почему?
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