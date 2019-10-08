''Не можна здавати інтереси України'': Вакарчук із Вашингтона розкритикував ''формулу Штайнмаєра''

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав не ховати за "формулою Штайнмаєра" здачу українських інтересів.

Про це він заявив у коментарі OBOZREVATEL. За словами політика, "не можна за віртуальними назвами формул, незрозумілих угод ховати те, що громадяни України не приймуть. Ховати здачу суверенітету, здачу безпеки".

Акції ж на Майдані Незалежності Вакарчук назвав підтвердженням того, що в Україні ніхто не готовий отримати мир за будь-яку ціну.

"Маємо формувати власний порядок денний, а не йти за чужим, нав'язаним ворогом. Ми прагнемо миру на наших умовах, а не на умовах, які диктує Москва. Ніяких виборів до повного контролю над всією територією України. Ніякого спеціального статусу за сценарієм Росії. Ніякої здачі суверенітету. Ми цього не допустимо", — зазначив політик.

Протест в столиці проти "формули Штайнмаєра"

Водночас сам нардеп із 29 вересня по 5 жовтня перебував у відрядженні у США. Як пояснили OBOZREVATEL у пресслужбі партії, Вакарчук брав участь у заходах Стенфордського університету.

"Там він брав участь у презентації навчальної програми для українців Ukrainian Emerging Leaders, яку Вакарчук підтримує вже третій рік", — пояснив прессекретар "Голосу" Ярема Дух.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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