''Не можна здавати інтереси України'': Вакарчук із Вашингтона розкритикував ''формулу Штайнмаєра''

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав не ховати за "формулою Штайнмаєра" здачу українських інтересів.
Про це він заявив у коментарі OBOZREVATEL. За словами політика, "не можна за віртуальними назвами формул, незрозумілих угод ховати те, що громадяни України не приймуть. Ховати здачу суверенітету, здачу безпеки".
Акції ж на Майдані Незалежності Вакарчук назвав підтвердженням того, що в Україні ніхто не готовий отримати мир за будь-яку ціну.
"Маємо формувати власний порядок денний, а не йти за чужим, нав'язаним ворогом. Ми прагнемо миру на наших умовах, а не на умовах, які диктує Москва. Ніяких виборів до повного контролю над всією територією України. Ніякого спеціального статусу за сценарієм Росії. Ніякої здачі суверенітету. Ми цього не допустимо", — зазначив політик.
Протест в столиці проти "формули Штайнмаєра"
Водночас сам нардеп із 29 вересня по 5 жовтня перебував у відрядженні у США. Як пояснили OBOZREVATEL у пресслужбі партії, Вакарчук брав участь у заходах Стенфордського університету.
"Там він брав участь у презентації навчальної програми для українців Ukrainian Emerging Leaders, яку Вакарчук підтримує вже третій рік", — пояснив прессекретар "Голосу" Ярема Дух.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план по Донбасу – "формулу Штайнмаєра".
Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".
1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.
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