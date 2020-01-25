Подсчитали сколько запретов и ограничений для журналистов хочет ввести Александр Ткаченко (проработавший всю жизнь в СМИ) в своем законопроекте о медиа. Получилось 38. Их можно условно разделить на 3 группы:

1. Старые. Которые и ранее были в законодательстве еще с 90-х, например, разжигание межнациональной розни

2. Постмайданные. Запрет на показ символики коммунистического или национал-социалистического (нацистского) режимов.

3. Новейшие. Набор глупостей и недоразумений. Например, запрет хорошо говорить о Леониде Кравчуке. Вот об этой группе расскажу подробней.

Оставлю за скобками как может в прошлом уважаемый журналист Ткаченко инициировать диктаторский закон, который возводит новые барьеры для медийщиков. Видимо, циничный политик, желающий поставить под контроль власти СМИ, убил в Ткаченко журналиста. Испытания властью выдерживают не многие. Не думал, что Ткаченко так быстро станет драконом. Интересно, что бы Ткаченко сказал о таких инициативах, если б их предложил Порошенко в 2018 году?

Самые глупые запреты для медиа в списке "38 ограничений Ткаченко".

- Статья 37 ч.3 прямо запрещает распространять высказывания, которые дискриминируют лиц или групп на основе этнического происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья, сексуальной ориентации или по другому признаку;

Все хорошо, но вот с "другими признаками" есть вопросы. Законопроект накачивает полномочиями Нацраду. А у вас в тексте написано, что человек был в очках или, скажем, с бородой. И если нацрада сочтет эту деталь негативной или предвзятой, то СМИ вполне может схлопотать нарушение по статье "дискриминация" бородатых/безбородых или носящих очки. То есть по практически любой причине.

- пропаганда или призывы к терроризму и террористических актов, материалы или информацию, оправдывающие такие действия;

Помните, как атошник угрожал взорвать мост метро в Киеве, а Аваков взял его на поруки? Если атошника признают террористом, а у вас в эфире было его объяснение, зачем он это сделал, мне даже страшно представить какие последствия ждут ваш ТВ-канал.

- гадания, а также платные услуги в сфере народной или нетрадиционной медицины;

Гугл поставит на вашем сайте рекламу гадалок или выпускниц шоу Бородянского "Битва экстрасенсов" - тогда жди санкций от Нацрады.

- создается положительный образ лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР).

Эта норма запрещает хорошо показывать Леонида Кравчука, первого президента Украины, который сделал для независимости больше, чем Ткаченко и его Слуги народа. Ведь Кравчук был заведующим идеологическим отделом и секретарем ЦК КПУ. Последующая его биография и вклад в историю авторов законопроекта не интересует. Никаких исключений даже для президентов Украины.

- положительный образ работников советских органов государственной безопасности.

Советская пропаганда тоже запрещала показывать американских силовиков и политиков людьми – только ненасытными империалистами. Впрочем, к немцам (фашистам) в советском кино относились также. Лишь "17 мгновений весны" сломали этот глупый запрет, показав гитлеровцев людьми, что принесло сериалу всенародную популярность.

Теперь в независимой Украине решили взять этот советский рудимент на вооружение. Видимо, декоммунизацию надо было начинать с Ткаченко и его соратников, чтоб выбить коммунистические приемы пропаганды из его головы.

Зеленский, кстати, недавно похвалил СССР. Сказал, что там было много хорошего.

- запрет на оправдание установления советской власти на территории Украины

Новый закон поставил ловушку для оценки событий 1939 года, когда Львов и Западная Украина были включены в состав УССР силами Красной армии, и, спустя 60 лет, стали регионами независимой Украины. Если сказать, что это хорошо с точки зрения национальных интересов сегодняшней Украины, то попадаешь под "оправдание установления советской власти", а если это плохо, тогда - под старый запрет "отрицание территориальной целостности Украины". В общем, у вас не должно быть никакой оценки этого исторического факта. Или она должна колебаться вместе с линией власти.

- языковые квоты от общей продолжительности программ и песен, суточного объема ведения программ.

Квоты на радио и ТВ дискриминируют русскоязычных граждан Украины – лишают их права получать медиапродукты на родном языке. Хотя такая дискриминация запрещена другой нормой этого же закона.

- моделирование преступных действий.

Реконструкция преступлений, что часто делают криминальные хроники и докудрамы, теперь тоже под вопросом.

- неприличные выражения, слова или жесты

В РФ пару лет назад запретили 4 матерных слова для трансляции в СМИ. Мы идем той же дорогой. Правда наши постеснялись назвать какие именно слова под запретом.

- демонстрация крупным планом тела умершего человека.

Не знаю как теперь показывать похороны выдающихся граждан. Все будут без лица? К чему вообще этот запрет?

- В медиа запрещается распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций.

Вот теперь даже не знаю как писать о встрече нормандском формате. В ней участвовал Путин. Это уже популяризация или нет? Саммит вроде как успешным считается.

Если СМИ напишет, что армия РФ обладает вторым в мире по силе ядерным арсеналом, то это уже популяризация? Или надо сразу добавлять, что ракеты старые, ржавые, подлодки тонут, самолеты падают.

Вообщем, Ткаченко нагенерил запретов для медиа больше, чем Оруэлл мог себе представить. Как он теперь объяснит зрителям почему мы не можем выиграть у слабеющей и загнивающей русской армии?

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