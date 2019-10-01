Очень умно все вещают, но если честно с войной нужно заканчивать. Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции (Минск).

Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать Порошенко. Он боялся, он пришёл к власти через бунт и революцию. Зе может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое. И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014.

Да, я забыл, что всё это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за неё

Владимир Зеленский и Петр Порошенко Обозреватель

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