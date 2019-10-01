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2 жовтня • оновлено в 14:03
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Михайло Бродський
Михайло Бродський
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Пора давно понять, что мы проиграли войну

29.7т Читати матеріал російською

Очень умно все вещают, но если честно с войной нужно заканчивать. Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции (Минск).

Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать Порошенко. Он боялся, он пришёл к власти через бунт и революцию. Зе может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое. И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014.

Да, я забыл, что всё это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за неё

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Обозреватель

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Автор
Михайло Бродський Михайло Бродський
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Михаила Бродского
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Не програли поки останнього села не здали. Так от і треба було і далі гальмувати і оберігати решту території, роблячи країну міцнішою
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руденко евгений
руденко евгений
voznyk ruslan, "роблячи країну міцнішою" - вот проблема из проблем, а воровать когда? 28 лет воровства под национальными знамёнами и лозунгами. И все показывают "чистые руки", которые никогда не крали. Что не порезано на металл, работает ещё с 30-х годов 20-го столетия. Бесследно испарился черноморский флот в Одессе. Никто даже вопросов не задаёт ни одному президенту. Мол, пан президент, не знаете где наш черноморский флот? Бесследно исчез рыболовный флот в Севастополе. Странным образом приватизировались тысячи предприятий. Ура! День вышиванки. Ура! Все размовляють на мови. Ура! Отдали Крым. Ура! Война на Донбассе. Ура! Половина населения уехала, а вторая готовится. Что ещё не сделано?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Нос по ветру? Понятно...
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ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
посылку колумбийцы передали？
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