Історія із підписанням чи ветуванням Закону про ТСК (імпічмент) сумна й пізнавальна.

Вже минуло 12 днів, як закінчився 15-денний термін, що відводить Конституція для ветування або підписання Закону Президентом.

Натомість, вчора представник Президента у ВР Руслан Стефанчук (не плутати з його братом Миколою Стефанчуком, який нині балотується до ВР у Хмельницькому від Слуги народу) пояснив антиконституційну логіку дій Президента так:

- мовляв, Порошенко у цій справі постійно порушував терміни, а отже й Конституцію, тому і Зеленський лише на кілька днів порушить Конституцію?!

Це правда, що команда Порошенка не надто шанувала 94 статтю Конституції. Нагадаю лише про мій судовий позов проти Порошенка-Гройсмана щодо непідписання Закону про мораторій на вивіз лісу-кругляку. В результаті Закон був підписаний, але конституційні приписи про 15-денний термін для підписання чи ветування законів й надалі порушувався.

Але до влади прийшли нові політики і ось...

а можна, щоб наш новий Президент Зеленський ще кілька днів Конституцію не виконував?!

ДОВІДКОВО. Стаття 94 Конституції України.

...Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його,беручи до виконання, та офіційно оприлюднує його або повертає закон із своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до ВР для повторного розгляду.

Новини Українська мрія про справедливість

У разі, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіійно оприлюднений.

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