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/Блоги - Політика

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Як Парубій три роки таємницю "воюючого парламенту" захищав

19.7т

Тут фани "воюючого парламенту Парубія" кинулися віддавати своє життя у фейсбуці за "чесний, працьовитий і патріотичний парламент". Кажуть, Закон понад усе і ніякої революційної доцільності з розпуском цих самовідданих патріотів Землі Української, точніше несамовито працюючої коаліції не повинно бути.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

Отож, давайте по порядку.

Новини
Внеочередные выборы в ВРУ: парламент стал центром негатива для граждан

14 квітня 2016 року оголошено про створення нової коаліції у складі БПП і НФ. Оскільки, простий народ відразу поцікавився, а хто ж ці 226+ владних патріотів, то Парубій пообіцяв ОДРАЗУ ж озвучить прізвища героїв більшості.

Правда, згодом, забув!

Команда "Рідної країни" звернулася до Окружного адміністративного суду з проханням нагадати Парубію про потребу виконання законів і публічних обіцянок.

Новини
Некорумпований парламент можливий за однієї умови

В результаті ми таки змусили Голову ВР офіційно відповісти нам і суду й почули…що СПИСКУ КОАЛІЦІЇ ВІН НЕ БАЧИВ, але лише ЧУВ від Юрія Луценка і Максима Бурбака. І взагалі про коаліцію в ЗАКОНАХ ЖОДНОГО СЛОВА не має і це проста форма організації народних депутатів, тому увага – не передбачено обов‘язкове формування списку з підписами депутатів,- поінформував очільник ВР.

Таким чином, в сухому залишку, як ПУБЛІЧНО засвідчив Голова ВР Парубій та ОФІЦІЙНІ представники ВР в суді ще в березні 2017 року:

– НОВА ПАРЛАМЕНТСЬКА КОАЛІЦІЯ з ОСОБИСТИМИ ПІДПИСАМИ більше як 226 депутатів у квітні 2016 року ЮРИДИЧНО НЕ БУЛА СФОРМОВАНА, а лише проголошена керівниками двох фракцій!!!

П.С. ПО ПРИКОЛУ, звісно, можна виходити і заходити в те чого ЮРИДИЧНО НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО, але ЄДИНИМ підтвердженням наявності коаліції за останні 3 роки можуть бути лише ОСОБИСТІ ЗАЯВИ І ПІДПИСИ щонайменше 226 депутатів.

П.С.П.С. Нагадаю, що ПРАВОВА основа створення та діяльності парламентської коаліції визначена в Розділі 12 Регламенту ВР, який ВІДМІНИЛИ в часи президентсько-парламентської республіки Януковича і НЕ ВІДНОВИЛИ за 5 років в часи парламентсько-президентської республіки Порошенка. Саме 61 та 62 статті Регламенту і передбачали ЄДИНИЙ і ПРАВИЛЬНИЙ шлях створення коаліції, де список депутатів з їх персональними підписами був невід‘ємною складовою коаліційної угоди, а персональний склад коаліції мусив публікуватися в "Голосі України" не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про сформування коаліції.

РАДЖУ – НЕ ПЛАКАТИ за тим, чого НЕ ІСНУВАЛО!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
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Решетников Александр
Решетников Александр
О сколько нам открытий чудных.. теперь предстоит узнать о деятельности этих "профэсионалов".. Надеюсь концы по воровству они прятали столь-же "умело".
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
А що головне, пане Томенко - підписи чи існуюча коаліція, яка весь цей час голосувала і здійснювала законотворчу діяльність?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Томенко. "...И ты, Брут..."
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