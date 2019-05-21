Тут фани "воюючого парламенту Парубія" кинулися віддавати своє життя у фейсбуці за "чесний, працьовитий і патріотичний парламент". Кажуть, Закон понад усе і ніякої революційної доцільності з розпуском цих самовідданих патріотів Землі Української, точніше несамовито працюючої коаліції не повинно бути.

Андрій Парубій

Отож, давайте по порядку.

14 квітня 2016 року оголошено про створення нової коаліції у складі БПП і НФ. Оскільки, простий народ відразу поцікавився, а хто ж ці 226+ владних патріотів, то Парубій пообіцяв ОДРАЗУ ж озвучить прізвища героїв більшості.

Правда, згодом, забув!

Команда "Рідної країни" звернулася до Окружного адміністративного суду з проханням нагадати Парубію про потребу виконання законів і публічних обіцянок.

Новини Некорумпований парламент можливий за однієї умови

В результаті ми таки змусили Голову ВР офіційно відповісти нам і суду й почули…що СПИСКУ КОАЛІЦІЇ ВІН НЕ БАЧИВ, але лише ЧУВ від Юрія Луценка і Максима Бурбака. І взагалі про коаліцію в ЗАКОНАХ ЖОДНОГО СЛОВА не має і це проста форма організації народних депутатів, тому увага – не передбачено обов‘язкове формування списку з підписами депутатів,- поінформував очільник ВР.

Таким чином, в сухому залишку, як ПУБЛІЧНО засвідчив Голова ВР Парубій та ОФІЦІЙНІ представники ВР в суді ще в березні 2017 року:

– НОВА ПАРЛАМЕНТСЬКА КОАЛІЦІЯ з ОСОБИСТИМИ ПІДПИСАМИ більше як 226 депутатів у квітні 2016 року ЮРИДИЧНО НЕ БУЛА СФОРМОВАНА, а лише проголошена керівниками двох фракцій!!!

П.С. ПО ПРИКОЛУ, звісно, можна виходити і заходити в те чого ЮРИДИЧНО НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО, але ЄДИНИМ підтвердженням наявності коаліції за останні 3 роки можуть бути лише ОСОБИСТІ ЗАЯВИ І ПІДПИСИ щонайменше 226 депутатів.

П.С.П.С. Нагадаю, що ПРАВОВА основа створення та діяльності парламентської коаліції визначена в Розділі 12 Регламенту ВР, який ВІДМІНИЛИ в часи президентсько-парламентської республіки Януковича і НЕ ВІДНОВИЛИ за 5 років в часи парламентсько-президентської республіки Порошенка. Саме 61 та 62 статті Регламенту і передбачали ЄДИНИЙ і ПРАВИЛЬНИЙ шлях створення коаліції, де список депутатів з їх персональними підписами був невід‘ємною складовою коаліційної угоди, а персональний склад коаліції мусив публікуватися в "Голосі України" не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про сформування коаліції.

РАДЖУ – НЕ ПЛАКАТИ за тим, чого НЕ ІСНУВАЛО!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram