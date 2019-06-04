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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Як команда Порошенка "допомогла" стати президентом Зеленському

2.1т

Відповідаючи на гостре питання глядачки, принагідно нагадав, що "95 квартал" привів Порошенко, Кононенко, Березенко, Пашинський, Гонтарєва, Гелетей і всі ті люди, які вдягали вишиванки й по три рази на день кричали "Слава Україні", а потім ЦИНІЧНО РОЗКРАДАЛИ КРАЇНУ. Так от, це вони привели "квартал". Не я привів і не Гриценко. Ми хотіли, щоб країною керували люди компетентні, чесні й порядні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

А концепція Порошенка була дуже проста: вкинути декілька мільйонів на брудну рекламу проти Гриценка, Тимошенко та інших кандидатів. Вони вважали, що "клоуна і наркомана", як вони його називали, в другому турі переможуть, тому спеціально його туди завели, а потім взяли і програли на 50%.

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Тому всім, у кого ще залишились питання, пропоную завітати в офіс Порошенка. Там сидить друг Черновецького Березенко, йому можете розповісти як їхня геніальна схема допомогла Зеленському стати президентом України.

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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