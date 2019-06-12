ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Тарифні жарти, або Зеленський як Яценюк-2?

19.8т

В свій час ще Яценюк назвав цинізмом високі тарифи і обіцяв їх радикально знизити. Натомість уряд Яценюка тарифи підвищив. А згодом влада створила нову корупційну схему в сфері енергетики під назвою "Ротердам+".

Зниження тарифів

Зниження тарифів

FinBalance

Під час президентської передвиборчої кампанії кандидат Зеленський теж пообіцяв знизити тарифи та розібратися з корупційною схемою "Ротердам+". Нещодавно його представник в Кабінеті міністрів повідомив, що це зробити неможливо, оскільки це не були реальні обіцянки, а просто передвиборчі жарти.

Новини
Уряд закрито. Всі пішли на вибори?

Переконаний, що команда нового Президента мусила б не повторювати "старі методи старих політиків" і не відмовлятися від своїх обіцянок, а їх виконувати та запропонувати, як мінімум, нову державну енергетичну стратегію. Початковими кроками такої стратегії мали б стати:

по-перше, ліквідувати корупційні схеми в енергетиці та формулу "Ротердам+", яка була створена в інтересах певних олігархів та попередньої влади;

по-друге, стимулювати процес газозаміщення та енергозбереження, а також видобутку власного газу;

по-третє, вжити заходів для ліквідації схем посередників закупівлі газу та нафтопродуктів за межами України.

На жаль "нова влада нових політиків" продовжує риторику та поведінку старої влади.

Тільки їхні попередники під час виборчої кампанії брехали і не виконували свої обіцянки, а вони жартують та не виконують.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
21
36
Смішно
18
Цікаво
84
Сумно
22
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хитрий лисе Томенко, треба не формулу змінювати, а робити прозорий ринок постачання електроенергії. А там вже хто за скільки продасть.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
не бывает ни новой ни старой влады власть и есть грабеж но цивилизованый
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Щас Бєнін Зєля побіжить вам тарифи знижувати та схеми ліквідовувати. При Порошенко Ротердам+ був лише переходним періодом до введення 3-го Європейського енергопакету, який при Порошенко активно готували до впровадження. Як тільки владу захопив Бєня - 3-й енергопакет (який мав забезпечувати повну прозорість) різко заблокували. Вуа-ля, ми пошутілі!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
Вовненко Петр
Вовненко Петр
Костюк Олександр, И кто же заблокировал 3-й энергопакет причем тут Зеленский, что кабмин он свой поставил или в ВР коалиция Зеленского. На местах пока еще команда Порошенка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel