|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Стандарти НАТО, а не референдум є передумовами вступу до альянсу

456

Експерти Громадського руху "Рідна країна" вже не перший рік намагаються переконати українських політиків, що лише проведення референдуму щодо вступу України в НАТО не несе за собою практичних наслідків.

Нагадаємо, що з 13 нових країн-членів лише у двох країнах після розпаду СРСР відбулися референдуми щодо вступу до Альянсу: в Словенії (консультативний референдум, 89,6% голосів "за") та Угорщині (85,3 голосів "за"). В інших 11 країнах вступ до Альянсу схвалювали парламенти. До того ж, Конституція України не вимагає проведення референдуму з питань вступу нашої держави до військових чи будь-яких інших блоків.

Тобто нагальної потреби у проведенні референдуму і, тим паче, зобов’язання щодо членства в НАТО через референдум не існує.

Виходячи з цього, можна констатувати, що влада країн, які справді прагнуть вступити до НАТО, спочатку повинна зробити дієві кроки для реалізації запланованого, і лише потім, після досягнення результату, привела нормативні документи у відповідність до реального стану речей.

Всі необхідні кроки сьогодні враховані у щорічних програмах співробітництва Україна-НАТО. Зокрема, в Річній національній програмі під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік, що містить 5 розділів, викладених на 76 сторінках, та 2 додатки. Проблема в тому, що виконана вона лише на 30%, а все, що влада обіцяла зробити і не змогла, перенесли на 2019 рік.

Провести референдум щодо вступу в НАТО вже пропонували Симоненко, Медведчук, Тимошенко й Порошенко. Але, на жаль, жоден з них так і не спромігся наблизити країну до вступу, адже стандарти НАТО для української армії – це сучасні казарми, квартири для офіцерів, новітня зброя, якісне навчання і харчування, а не згадка про НАТО в законі та коштовний референдум.

Сьогодні про референдум згадав і Володимир Зеленський. Хотілося б і до нього донести, що, перш за все, для вступу потрібно сумлінно виконувати ПДЧ і досягнути високих стандартів, тобто побудувати НАТО в Україні, а вже легітимація процесу вступу є найпростішим пунктом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки