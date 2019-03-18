Січень – лютий 2014 року – в Криму за втручання Росії йде активна підготовка до виходу зі складу України;
5 лютого 2014 року – МІЙ ВИСТУП у ВР з пропозицією розпочати процедуру РОЗПУСКУ Верховної Ради Криму;
5 лютого - 6 березня 2014 року – тодішні очільники України переконують мене і суспільство у власній спроможності домовитися з керівництвом Криму виключно політичними методами (голова ВР Володимир Рибак до 22 лютого, з 22 лютого – Олександр Турчинов, з 27 лютого – прем‘єр-міністр – Арсеній Яценюк). Одночасно відбуваються баталії щодо партійних квот і призначень міністрів;
6 березня – ВР Криму призначає референдум на 30, згодом на 25 і остаточно на 16 березня;
7 березня – в.о. президента, голова ВР України О.Турчинов звертається до КС щодо незаконності дій ВР Криму та нелегітимності референдуму;
14 березня – КС України ухвалює рішення про нелегітимність референдуму та незаконність дій ВР Криму;
15 березня – ВР України ухвалює рішення про розпуск Верховної Ради Криму;
16 березня – відбувся нелегітимний референдум в Криму.
Злочинна бездіяльність керівництва України ДОЗВОЛИЛА ВР Криму призначити референдум?!
Отож, одним із історичних уроків нелегітимного Кримського референдуму 16 березня 2014 року повинно стати розслідування БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ у збереженні територіальної цілісності України!
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