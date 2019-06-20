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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Про Верховну Раду веселих і кмітливих

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От аналізую попередні списки кандидатів у депутати, зокрема нині модних, нових партій.

Складається враження, що всіх колишніх і нинішніх учасників КВН виловлюють на вулицях і концертних залах та записують у депутати.

З огляду на це, один мій приятель запропонував уявити таку ВР, в якій парламентську більшість сформує лише ОДНА ПАРТІЯ -"Слуга народу".

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Тоді, каже він, замість УКРАЇНСЬКОГО ГІМНУ засідання парламенту розпочинатиметься піснею "Ми начинаем КВН"?!

От буде весело!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
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