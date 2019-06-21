Я, звичайно, вибачаюсь за свою антипрезидентську позицію, але попередня організаційна і фінансова оцінка перетворення будівлі АП (історичної будівлі штабу Київського особливого військового округу), побудованого в стилі "урочистого сталінського комуністично-радянського монументалістського ампіру з давньо-римською стилізацією" у художній музей, виглядає більш реальною для арабських шейхів, аніж для нашого бюджету з боргами!
Якщо у нової влади душа болить за культуру і мистецтво, то найпростіше рішення реконструювати історичний і знаковий для української громади - Національний художній музей.
Національний художній музей
the-village.com.ua
Нагадаю, що він був заснований 1 серпня 1899 року, тобто рівно 120 років тому і відкритий 115 років тому. І найважливіше, що збудований він з ініціативи Київської громади за проектом Владислава Городецького, а музейну колекцію створено на пожертви Богдана Ханенка, Вікентія Хвойки, Миколи Біляшівського...
Отож, йдеться про унікальний проект, створений зусиллями та грошима і експонатами саме тодішньої київської еліти!
Серед комплексу будівель АП точно для музейних потреб необхідно передати і відкрити Будинок з химерами і Будинок невтішної вдови.
Власне, сам будинок АП більше підпадає під адміністративні, а не музейні цілі.
П.С .Якщо Зеленський і К, морально і фізично не можуть знаходитися на Банковій, то вже логічніше АП перетворити на офіс для суддівської влади, а унікальний Кловський палац звільнити від Верховного суду і передати під музейну справу.
І таких варіантів, більш логічних і адекватних, аніж переїзд до Українського дому, що фактично заблокує рух транспорту в центральній частині столиці, доволі багато.
П.С.П.С. Але за сьогоднішнього фінансового стану воюючої країни більш справедливо і більш правильно вже нарешті почати працювати поки в нинішній будівлі, Бог з вами, навіть у шортах!
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