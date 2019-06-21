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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Про художній музей Зеленського

1.5т

Я, звичайно, вибачаюсь за свою антипрезидентську позицію, але попередня організаційна і фінансова оцінка перетворення будівлі АП (історичної будівлі штабу Київського особливого військового округу), побудованого в стилі "урочистого сталінського комуністично-радянського монументалістського ампіру з давньо-римською стилізацією" у художній музей, виглядає більш реальною для арабських шейхів, аніж для нашого бюджету з боргами!

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Якщо у нової влади душа болить за культуру і мистецтво, то найпростіше рішення реконструювати історичний і знаковий для української громади - Національний художній музей.

Національний художній музей

Національний художній музей

the-village.com.ua

Нагадаю, що він був заснований 1 серпня 1899 року, тобто рівно 120 років тому і відкритий 115 років тому. І найважливіше, що збудований він з ініціативи Київської громади за проектом Владислава Городецького, а музейну колекцію створено на пожертви Богдана Ханенка, Вікентія Хвойки, Миколи Біляшівського...

Отож, йдеться про унікальний проект, створений зусиллями та грошима і експонатами саме тодішньої київської еліти!

Серед комплексу будівель АП точно для музейних потреб необхідно передати і відкрити Будинок з химерами і Будинок невтішної вдови.

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Власне, сам будинок АП більше підпадає під адміністративні, а не музейні цілі.

П.С .Якщо Зеленський і К, морально і фізично не можуть знаходитися на Банковій, то вже логічніше АП перетворити на офіс для суддівської влади, а унікальний Кловський палац звільнити від Верховного суду і передати під музейну справу.

І таких варіантів, більш логічних і адекватних, аніж переїзд до Українського дому, що фактично заблокує рух транспорту в центральній частині столиці, доволі багато.

П.С.П.С. Але за сьогоднішнього фінансового стану воюючої країни більш справедливо і більш правильно вже нарешті почати працювати поки в нинішній будівлі, Бог з вами, навіть у шортах!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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