Чомусь так склалось, що вже другий Президент називає українських жінок туристичною принадою України. В 2011 році під час виступу в Давосі Янукович запросив іноземців, коли "у містах українських почнуть роздягатися жінки". Тепер вже Зеленський під час візиту у Францію назвав жінок "туристичним брендом". От хоч візьми й передай наші фільми "7 чудес України" про унікальність рідної країни команді Зеленського.

Володимир Зеленський

Нагадаю, що під час акції, яка триває більше 10 років, були визначені найкрасивіші замки, палаци, фортеці, а також природні дива, історичні міста та містечка, про які знято 50 фільмів.

А поки мусимо констатувати, що у Зеленського, як і в Януковича, уявлення про імідж сучасної України у світі на рівні туристів із Туреччини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!