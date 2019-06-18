ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Про "7 чудес України" й Зеленського з Януковичем

3.2т

Чомусь так склалось, що вже другий Президент називає українських жінок туристичною принадою України. В 2011 році під час виступу в Давосі Янукович запросив іноземців, коли "у містах українських почнуть роздягатися жінки". Тепер вже Зеленський під час візиту у Францію назвав жінок "туристичним брендом". От хоч візьми й передай наші фільми "7 чудес України" про унікальність рідної країни команді Зеленського.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Нагадаю, що під час акції, яка триває більше 10 років, були визначені найкрасивіші замки, палаци, фортеці, а також природні дива, історичні міста та містечка, про які знято 50 фільмів.

А поки мусимо констатувати, що у Зеленського, як і в Януковича, уявлення про імідж сучасної України у світі на рівні туристів із Туреччини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
4
Цікаво
21
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хилл Джон
Хилл Джон
Как говорится, _бля буду, заклюют недомерка к зиме_. И через пол-года придётся его родне нанимать ему психотерапевти. Он хоть сейчас понял, куда это влезло
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel