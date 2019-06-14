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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Потрібно контролювати Зеленського і "Слугу народу"

9.7т

Триває акція "хочу в коаліцію з "Слугою народу".

До фанів Зеленського одразу записалися Тимошенко, Гройсман, Гордон (тобто Смешко), згодом Вакарчук і Опоблок ...і от критик "наркомана і малороса" Порошенко?!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Переконаний, що нині потрібний публічний контроль за діями Зеленського і "Слуги народу", щоб "чуваки" в період запаморочення від перемог:

- не запливли в Росію чи олігархію;

- перестали жартувати про тарифи і корупційний "Ротердам+";

- зупинили запис у депутати дітей і помічників з команди Медведчука-Януковича, а разом з ними сутенерів і мажорів з місцевими бандитами 90-х!

- прочитали нарешті свою передвиборчу програму й почали ЇЇ виконувати та служити людям, як і обіцяли!

Між іншим, вже літо - саджати будете?

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Н Олег
Н Олег
очередному стратегу со шматком сала во рту захотелось "контролировать" всенародно избранного президента и раду (будущую) -- с помощью выводимых на улицу людын (последнее время удаётся собрать 2-3 тысячи, но можно подтянуть айдар, азов, пс, оунупа)...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кому потрибно - той хай и контролюе... :-))))
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Классный хлопец Мыкола. Да где ж ты раньше был. Прокинулись , б.яди?
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