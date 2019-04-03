Після першого туру Президентських виборів у суспільстві виник запит на проведення дебатів між двома лідерами перегонів. В даному випадку вважаю за необхідне звернути увагу на те, хто сьогодні може його реалізувати.

Для початку слід звернутись до законодавства. Отже стаття 62 Закону України "Про вибори Президента України" передбачає дебати між кандидатами у другому турі:

"Теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин"

Після ухвалення цієї норми дебати відбувалися 2010 році тільки за участі однієї Тимошенко, оскільки Янукович не з’явився. В 2014 році на заклик Тимошенко провести дебати, Порошенко сказав, що під час війни він "не хоче влаштовувати собачі бої".

Новини Зеленский берет инициативу в свои руки

Спроба реалізувати дебати між лідерами виборчих перегонів була і в першому турі теперішніх виборів. Як відомо, низка експертів та журналістів запропонували провести дебати з основними претендентами на пост Президента України. Натомість всі пропозиції щодо формату заходу були відкинутими низкою політиків, в тому числі і діючим Президентом.

На дебати, що їх запропонувало Суспільне телебачення, запрошували Бойка, Ляшка та Гриценка, але з’явився на них лише останній. Від трійки лідерів – Зеленський, Тимошенко, Порошенко – до студії прийшла лише Тимошенко, але виступати відмовилась, посилаючись на те, що жоден з опонентів так і не з’явився.

Якщо сьогодні влада і суспільство зацікавлені у проведенні дебатів, то для цього не потрібно закликати, а їх потрібно організувати. Передовсім процес проведення слід унормувати положенням ЦВК, як це було в 2004 році. Його потрібно готувати за участі представників кандидатів в Президенти, які потрапили до другого туру - в даному випадку команд Порошенка та Зеленського. За основу доречно можна було б взяти Положення про порядок проведення телевізійних дебатів у 2004 році.

Нагадаю, що дві третини ЦВК представлені фракцією БПП та НФ, тобто нинішньою владою. Це означає, що сьогодні владі дуже легко реалізувати цю ініціативу, оскільки даний орган знаходиться під їхнім контролем.

Отож, для того, щоб провести теледебати 19 квітня, необхідно не вимагати, а організовувати їх, зокрема невідкладно ухваливши відповідне положення ЦВК з цього питання.

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