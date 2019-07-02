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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Передвиборча арихметика Гройсмана

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От спостерігаю за виборчою рекламою Гройсмана і К.

Бачу у "стратегів" серйозні проблеми із математикою, або як писали українські письменники з арихметикою.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

В своїй передвиборчій газеті Володимир Гройсман радіє, що керує "прекрасною 45-мільйонною європейською країною, в якій б"ється 45 мільйонів живих сердець". Душевно, але...поки що ми живемо у воюючій країні, в якїй реально за 5 років спікерства і прем’єрства Гройсмана населення України зменшилося майже на мільйон.

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Згідно даних Державної служби статистики на 1 січня 2015 року середня чисельність складала 43. 001 мільйони а нині - 42.104 мільйони!

У передвиборчому ролику на телебаченні Уряд Гройсмана розповідає про більше, як 600 нових опорних шкіл і щасливих дітей та вчителів. Нагадаю, що опорна школа, це діюча, а не нова школа, в якій зробили ремонт і допомогли в методичній роботі вчителям.

Передвиборча арихметика Гройсмана

Про зарплати вчителів писати соромно.

А реальна чисельність шкіл нині така:

в 2014-2015 навчальному році було - 17 тисяч 600 шкіл;

в 2018-2019 навчальному році стало -15 тисяч 500 шкіл.

Таким чином, в Україні за 5 років закрито 2 тисячі 100 шкіл!

П.С. І велике прохання до всіх урядовців - кандидатів у депутати:

- не використовуйте дітей у своїй партійній передвиборчій рекламі, бо це аморально і цинічно!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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