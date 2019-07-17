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Микола Томенко
Микола Томенко
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Олімпіада за бюджетні кошти у бідній і воюючій країні – злочин проти людей

5.1т

Згадую дискусію про Зимові Олімпійські ігри в Україні від Януковича, де я був поодиноким опонентом цією неадекватної ідеї.

Нині продовжую наполягати, що для нас пріоритети:

- масовий спорт, доступна спортивна інфраструктура, пропагування здорового способу життя, а не спортивні шоу-проекти за бюджетні і кредитні кошти.

Ви спочатку поверніть борги за ЄВРО-2012, відновіть дитячо-спортивні школи, спортивні гуртки, плавальні басейни, зробіть гідну зарплату тренерам і вчителям фізкультури, а вже потім про Олімпіади будете думати!

Новини
На Парубія чекає 2 роки виправних робіт?

Бо якість життя людини, а не понти влади повинні бути змістом державної гуманітарної політики.

Експерти, між іншим, неодноразово зазначали, що за останні десятиліття не було жодної прибуткової Олімпіади, оскільки це іміджевий захід для багатих країн. А ще такі шоу називають забавками шейхів та диктаторів. Олімпійські об`єкти досить специфічні і часто після заходу не використовуються, тому опісля залишаються цілі покинуті містечка, на кшталт Прип`яті.

І взагалі, міжнародні мега-проекти за бюджетні кошти у бідній, корупційній і воюючій країни - це злочин проти людини і держави.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Patriot Leo
Patriot Leo
Абсолютно надумані, відірвані від життя роздуми. У звязку з чим таке зявляється в голові? Немає що сказати, а так хочеться про себе нагадати?
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Пасько Александр
Пасько Александр
А почему так мелко? Даешь к концу года экспедицию на Марс! Весь мир будет нам рукоплескать! Первыми марсонавтами будут депутаты от партии "Слуги Земли"! Нам будет рукоплескать вся Вселенная! После возвращения все марсонавты станут долларовыми миллиардерами! И мы все будем радоваться за них! Праздник будет продолжаться 7 дней и 7 ночей. Слава покорителям Марса!!!
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Пасько Александр, На Марс збираються летіти багато цивілізованих експедицій. А от на Сонце тільки Північна Корея космонавтів посилала. І по телевізору показувала. Інноватору Зе з його телепузиками це більше підходить.
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Допустіть же накінець Миколу до якихось грошових потоків. Людина мається, сигналізує, ну дайте, дайте посидіти на потоках.
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