У них немає Батьківщини,

у них немає партійних симпатій,

у них немає совісті...

У них є один БОГ - Мамона!

Бо вони заради грошей і влади готові служить

Будь-кому і всім, хто має більше грошей і влади!

Новини Міністерство пропаганди треба ліквідувати

Геннадій Труханов і Геннадій Кернес Гордон

Отож, зустрічайте у "новій партії мерів":

- колишніх фанів Януковича і "единомышленников" Порошенка Кернеса і Труханова;

- активних членів партії Порошенка: друга сумновідомого Гончаренка, голову Одеської облради Олександра Урбанського і міського голову Кропивницького Андрія Райковича;

- депутатів партії Регіонів, згодом Нашого краю, Волі народу і Відродження, які спочатку голосували за диктаторські закони Януковича, а потім за всі закони Порошенка-Яценюка-Гройсмана...

І все це досі називається політикою в Україні, де цинізм і безвідповідальність - понад усе!

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