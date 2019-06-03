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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

"Нова партія мерів" - секта фанатів Мамони

807

У них немає Батьківщини,

у них немає партійних симпатій,

у них немає совісті...

У них є один БОГ - Мамона!

Бо вони заради грошей і влади готові служить

Будь-кому і всім, хто має більше грошей і влади!

Новини
Міністерство пропаганди треба ліквідувати

Геннадій Труханов і Геннадій Кернес

Геннадій Труханов і Геннадій Кернес

Гордон

Отож, зустрічайте у "новій партії мерів":

- колишніх фанів Януковича і "единомышленников" Порошенка Кернеса і Труханова;

- активних членів партії Порошенка: друга сумновідомого Гончаренка, голову Одеської облради Олександра Урбанського і міського голову Кропивницького Андрія Райковича;

- депутатів партії Регіонів, згодом Нашого краю, Волі народу і Відродження, які спочатку голосували за диктаторські закони Януковича, а потім за всі закони Порошенка-Яценюка-Гройсмана...

І все це досі називається політикою в Україні, де цинізм і безвідповідальність - понад усе!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Особи
Геннадій КернесГеннадій ТрухановОлексій Гончаренко
Місце
Україна
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кудря александр
кудря александр
У них ничего нет - ни Родины, ни совести и т.д....Зато у них есть главное - голоса миллионов неполноценных антропоидов, голосующих за них. Беда не в персоналиях кернеса и труханова - беда в том, что так много умственно, морально и расово неполноценных истот за них голосует. И нияк цьому зараз не дати ради...до тогож при новому "преЗЕденти"...
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