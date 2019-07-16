Як відомо, у 2008 році Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк переконливо доводив, що вдосконалена ним система "Рада-3" із сенсорною панеллю "повністю готова до роботи, пройшла експертну перевірку, в результаті якої отримані відповідні сертифікати". Після презентації ідеї низка фракцій, в тому числі й "Партія регіонів", виступили проти, тому вона не була встановлена. Натомість опозиція постійно говорила про те, що ліквідація кнопкодавства для них є пріоритетом. Активістами в цьому питанні виступали фракції "Батьківщина" та "Удар".

Після Революції гідності, коли в парламеті утворилась більшість (302 депутати), Голова Верховної Ради Гройсман всіляко уникав встановлення сенсорної кнопки, мотивуючи це тим, що він не має достатньо повноважень, а потім, на його думку, система виявилась недосконалою. Цікаво, що з 2015 року подібна система успішно працює в міській раді Києва.

Новий Голова Верховної Ради Парубій продовжив традицію попередників. Зловживаючи владою, він вигадував надумані приводи не встановлювати систему "Рада-3". Проте остання його заява про введення її в дію для депутатів 9 скликання засвідчує той факт, що очільники Верховної Ради попередніх років порушували законодавство. Зокрема їхні дії підпадають підСтаттю 364 Кримінального Кодексу "Зловживання владою або службовим становищем".

Андрій Парубій LIGA.net

Вони були зобов`язані своїм рішенням ввести в дію систему "Рада-3" й забезпечити персональне голосування, передбачене Конституцією, тим більше, що на неї, за різними оцінками, вже було виділено близько 8 млн грн.

В даному випадку, Яценюк повинен понести відпоідальність за освоєння коштів та бездіяльність, таку ж – Гройсман. Але найбільш цинічною виглядає ситуація з Парубієм. Він протягом 3 років обманював депутатів та людей, розповідаючи чому ця система не може працювати. А щойно була закрита сесія і кнопкодави стали непотрібні попередній владі, він дав вказівку встановити систему для нової Верховної Ради.

Однозначно, такі дії мають бути оцінені правоохоронними органами та винесені відповідні покарання.

Я буду звертатись із заявою до ДБР щодо діяльності Парубія, а також Гройсмана та Яценюка про порушення ними статті 364 "Зловживання владою або службовим становищем" та статті 367 "Службова недбалість" Кримінального кодексу України, яка за службову недбалість карає "штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

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