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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Міністерство пропаганди треба ліквідувати

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Як відомо, в 2014 році було створено Міністерство інформаційної політики, яке мусило виробляти державну інформаційну політику та захищати свободу слова в Україні. Натомість ця структура за наші бюджетні гроші перетворилась навіть не в прес-службу Президента, а в своєрідну фабрику пропаганди діяльності Порошенка та дискредитації його опонентів. Тому очевидно, що на сьогодні міністерство не виконує свою основну функцію, а його утримання з бюджету - шкідливе.

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А що там з депутатами-крадіями, вбивцями і мародерами?

Нагадую, що держава за 5 років існування витратила на його утримання 2 млрд 310 млн 736 тис.

Саме тому я вважаю, що це міністерство пропаганди потрібно ліквідувати.

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Микола ТоменкоМикола Томенко
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