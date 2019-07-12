Бачу, що ця виборча аксіома всіх попередніх влад стає нормою і для команди Зеленського.

Це ж треба такими ідіотами вважати виборців, щоб в останній день роботи Верховної Ради в пленарному режимі внести законопроект про люстрацію всіх, хто не встиг стати членами партії "Слуга народу" й продавати це як велику антикорупційну перемогу.

Нагадаю, що згідно Регламенту цей законопроект "викинуть у сміття" і його треба буде по новій вносити вже до нової ВР!

П.С. Регламент ВР.

Стаття 95. Зняття законопроектів з розгляду.

1. Законопроекти, не прийняті ВР попереднього скликання в першому читанні за основу, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються ВР нового скликання.

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