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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна" Всі статті автора

Л*хів на виборах не кинути – себе не поважати

1.5т

Бачу, що ця виборча аксіома всіх попередніх влад стає нормою і для команди Зеленського.

Це ж треба такими ідіотами вважати виборців, щоб в останній день роботи Верховної Ради в пленарному режимі внести законопроект про люстрацію всіх, хто не встиг стати членами партії "Слуга народу" й продавати це як велику антикорупційну перемогу.

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Нагадаю, що згідно Регламенту цей законопроект "викинуть у сміття" і його треба буде по новій вносити вже до нової ВР!

П.С. Регламент ВР.

Стаття 95. Зняття законопроектів з розгляду.

1. Законопроекти, не прийняті ВР попереднього скликання в першому читанні за основу, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються ВР нового скликання.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Люстрація в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ах-ха-ха))) А тобі Миколо на цей раз невдається кинути!! =)))
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