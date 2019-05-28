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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Феофанія для ветеранів, а не для чиновників: 5-річна історія боротьби

1.2т

Тут читаю, що достроково розпущені депутати почали боротися за здоров‘я ветеранів.

Не пройшло і 4 з половиною роки, як народні обранці згадали за ветеранів і під копірку реєструють нашу постанову про передачу медзакладів для високопосадовців та їх родин при ДУСі до МОЗ для лікування тих, хто пройшов війну!

Лікарня в Феофанії

Лікарня в Феофанії

kp.ua

Новини
Як депутати свою недоторканність захистили

А постанову ми з Олегом Мусієм підготували ще в грудні 2014 року. 4 роки депутатами потрібно було, щоб прозріти і зареєструвати ту ж саму постанову.

Я не борюсь за авторське право, але де ж ви дорогенькі захисники народу були МАЙЖЕ 5 років?!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Нет,вопрос поставлен не так-что делала педриловско-кролеговская коалиция все эти года?..
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