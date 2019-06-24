ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

"Друзям - все, ворогам – закон!"

3.4т

Загальновідомий політичний вислів стає вже сумною традицією як для старої, так і нової влади.

Попередня влада через професійних патріотів і експертів-грантожерів переконувала:

- якщо для реформ треба кнопкодавити, то це перемога;

- якщо для реформ не треба виходити з грузинського, французького чи американського громадянства, то це історична перемога;

- якщо Саакашвілі всі 5 років жив душею і серцем з Україною, це означає, що він жив в Україні.....

А тепер нова влада переконує нас у наступному:

- якщо Онищенко всі 5 років займався кінним спортом в інтересах України, це означає, що він жив в Україні;

- якщо дружина очільника СБУ громадянка Росії, то це тільки допоможе йому у боротьбі з російськими терористами;

- якщо кандидат в депутати НІКОЛИ не читав Конституцію і не мав жодного управлінського досвіду, то він буде ідеальним депутатом...

Новини
Про Верховну Раду веселих і кмітливих

Отож, як працювали – те і отримали, бо сила владної дії рівна силі суспільно-політичної протидії помноженої на два!

Тільки Україна і народ - заручники "такої принциповості і таких перемог"!

Хотілось би, щоб в Україні нарешті замість принципу "Друзям - все, ворогам – закон!" запрацював інший принцип – "Закон для всіх!".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
1
Смішно
13
Цікаво
19
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ну и шо! Ты, шо, Томенко, "порохобот"?)))) Это Порох "плохими" друзьями себя окружал, а Зеля "хорошими"!!!!...щас еще в партию нашкребем "новых лиц"...граблями...ну или кого поймаем...и заживе-е-ем!!!)))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Хитра лисичка Микола Томенко, як завжди каже правильні слова. Тільки робить він, як ті про кого він пише. Миколо тобі треба бути в у партії Тимошенко. Такої ж хитрої лисички, яка завжди говорить лагідно, правильні слова і дурить людей уже 25 років!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Victor Ideiniy, а тебе есть разница, кто тебя дурит, лошара?)))) Ющенко, Янык, Порох, Юля, Мороз, Ляшко это был не твой выбор?))))) Ну сейчас то ты уже точно угадал??!!))))) Это твой преЗЕдент?...шарик точно под этим "наперстком"??)))))))))))))))))...или через пол года уже Зеля окажется "лисичкой" ?)))))))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel