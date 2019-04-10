Є два головні принципи, якими я керуюся у своїй громадській та політичній діяльності:

- утвердження світоглядних цінностей Українського світу в державній політиці та європейських стандартів у суспільному житті, а не пропагування малоросіянства, космополітизму і чухраїнства;

- формування відповідальної, професійної та патріотичної влади, а не шоузація політики чи експериментування над країною.

Саме обстоювання цих принципів дає підстави стверджувати, що Зеленський і його команда -

НЕ МІЙ ВИБІР!

Натомість, хочу підтвердити і своє послідовне НЕСПРИЙНЯТТЯ політики Порошенка.

Сьогодні лише сліпий не бачить того, що ПАТРІОТИЗМОМ влада намагається прикрити власну КОРУПЦІЮ, ЖАДІБНІСТЬ і БРЕХНЮ.

ТОМУ, МІЙ ВИБІР - УКРАЇНА, де Президент, Уряд, Верховна Рада і всі посадовці та громадяни ЗНАЮТЬ, ШАНУЮТЬ і ВИКОНУЮТЬ КОНСТИТУЦІЮ та ЗАКОНИ і несуть ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за їх порушення.

Мусимо пам"ятати, що важливо, хто стане Президентом, але НАДВАЖЛИВО, як ОБМЕЖИТИ ПРЕЗИДЕНТА.

Саме тому нашим НАДЗАВДАННЯМ повинно стати формування майбутнього проукраїнського, проєвропейського парламенту та уряду, які змусять будь-якого Президента діяти в НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ, а не в інтересах власного бізнесу чи дружніх олігархів!

Бо, Президенти приходять і тікають, а ЛЮДИНА І УКРАЇНА - ПОНАД УСЕ!

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