Отож маємо результати ЗНО -2019 з кількох предметів.

Тест з української мови і літератури не здали 53 тисячі 613 учасників (15.8%). Сумський школяр покінчив з життям через поганий результат ЗНО!

Урядовці й чиновники пояснили, що це дуже добрий результат, якщо навіть не відмінний?!

Переконаний, нинішня система ЗНО потребує докорінного реформування.

1. Зміст. Запитання у тестах орієнтують абітурієнта на зазубрювання дрібних і несуттєвих фактів або цифр (історія України), двозначних оцінок (українська література) тощо.

2. Репетитори по ЗНО. Нинішня система створила дику ситуацію, за якої батьки приречені в останніх класах оплачувати репетиторів, а школярів орієнтувати на вивчення тестів, а не навчання у школі.

3. Два сорти навчальних предметів.

Домінування предметів, по яких складають ЗНО призводить до нехтування вивчення інших предметів, особливо в останніх класах школи.

3. ЗНО - все, ШКОЛА - ніщо. Визначення ціни атестата за навчання у школі лише до 10% повністю демотивує навчання у школі.

Пропозиції

1. Перегляд змісту ЗНО.

2. Виокремлення двох рівнів ЗНО: для прикладу, українська мова і література для гуманітарних дисциплін і технічних.

3. Можливе об‘єднання кількох предметів у єдине ЗНО для визначення не стільки рівня фактологічних - стільки творчих знань.

4. Збільшення ціни атестата щонайменше до 20 відсотків.

Загалом, ситуація щодо подальшої реформи ЗНО мусить стати предметом обговорення не лише вузького кола чиновників, а й викладачів вишів, вчителів шкіл, батьків та учнів.

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