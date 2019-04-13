Наша команда Громадського руху "Рідна країна" в 2017 році звернулась до суду з позовом до Верховної Ради щодо надання інформації стосовно поіменного складу парламентської коаліції.

Суд прийняв проміжне рішення витребувати з Парубія списки членів коаліції, але він їх так і не надав. Тому робимо висновок, що вже 2 роки коаліції не існує.

Рівень довіри громадян до парламенту сьогодні аж 1%. Витрати на його утримання колосальні. Коли новий склад починав працювати, в рік ми витрачали на них 700 млн грн., тепер – 1 млрд 669 млн грн.

Є питання й до роботи депутатів. Останні 2 місяці влада робила вигляд, що хоче прийняти мовний закон, опозиція робила вигляд, що не хоче його приймати. Останні 2 тижні, поки вони гралися з поправками, Верховна Рада нам коштувала 325 млн грн. І все це не заради мовного закону, а для того, щоб депутати не використовували трибуну для критики Порошенка.

Специфіка складу нинішньої Верховної Ради полягає в тому, що знайти 225 голосів для будь-якого Президента – не проблема. Але чи потрібні нам такі депутати, які будуть міняти свої голоси на преференції для себе? Я вважаю, що нова коаліція повинна бути сформована на спільному світогляді, а не на шкурних інтересах.

Тому у мене питання: навіщо нам Верховна Рада, в якій вже 2 роки немає коаліції, де найдорожчі депутати з найнижчою результативністю? Якщо до формальної складової додати прецедентну частину, є всі підстави піти на дочасні вибори влітку.

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