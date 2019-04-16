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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

2 роки і 100 днів брехні й порушення Конституції

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Вчора на “Свободі слова” зайшла мова про те, хто більше любить Україну і вкладників “Приватбанку”.

Нагадаю, як все відбувалося.

18 грудня 2016 року – Кабмін, беручи до уваги результати засідання РНБОУ, підтримав пропозицію Нацбанку про перехід ПАТ “Приватбанк” у стовідсоткову державну власність.

19 грудня 2016 року – Президент вносить на розгляд ВР проект Закону про внесення зміни до Закону України “Про банки та банківську діяльність” щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб “як невідкладний для позачергового розгляду ВР.”

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20 грудня 2016 – ВР 276 голосами ухвалює Закон.

22 грудня 2016 – Закон направлено на підпис Президенту.

14 травня 2017 року – Порошенко вкотре обіцяє підписати, а не ветувати Закон і таким чином гарантувати надійність вкладів громадян у держаному банку.

16 квітня 2019 року – минуло 2 роки 100 днів:

закон досі не підписано.

Це означає, що Петро Порошенко протягом 2 років і 100 днів не лише обманює громадян України, а й порушує статтю 94 Конституції.

Довідково

У відповідності зі статтею 94 Конституції України “Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.”

П.С. Подібна історія мала місце з порушенням Конституції у діях Президента Порошенка і Голови ВР Гройсмана щодо непідписання та, відповідно, неоприлюднення Закону про мораторій на вивезення лісу-кругляку. Після мого подання до Вищого адміністративного суду Закон був підписаний!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
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