АПДЕЙТ: прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував свої власні слова, сказані ним у телеефірі, про необхідність подачі води в Крим – нібито його не почули: "Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо. Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би постачати воду нашим громадянам, але не можемо й не маємо технічної змоги робити це до деокупації півострова та повернення його до складу України".

Нагадаємо, 12 лютого глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про можливість водопостачання в окупований Крим, що зумовило значний резонанс і критику. Зараз прем'єр-міністр знову порушив цю тему.

Мене особисто турбує той факт, що представники влади звернулися в різні проєктні організації Києва з пропозицією розробити план подачі води до Криму, низка установ вже встигла відмовитися.

Якщо президент, уряд і Верховна Рада, негайно не спростують ганебну заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про намір подати воду в окупований Крим, а СБУ не відкриє кримінальну справу проти зрадника, значить, українська влада допускає здачу Російській Федерації українських державних інтересів. А це державна зрада, тому що зрадник не має права бути главою виконавчої влади в Україні.

Шмигаль наплював на пам'ять і авторитет сотень тисяч патріотів, які покинули Крим, яких вбили в Криму, які заради звільнення Криму й Донбасу пішли на війну та склали свої голови, втратили здоров'я, боролися за Батьківщину. Якщо на цю заяву не відреагує СБУ – значить, боротися за інтереси України треба безпосередньо народу, своїми руками.

Цікаво тільки одне – хто ще в уряді, парламенті, Офісі президента готові бути співучасниками ганебної здачі інтересів своєї країни? Завтра подивимося на реакцію, просто щоб перерахувати.

Я переконаний, що якщо знайдуться ті, хто посміє пустити воду в Крим, то за цієї влади або за наступної всім цим зрадникам доведеться піти під суд. І це трапиться значно швидше, ніж думає Шмигаль.

І якщо всупереч волі тих, хто бореться за свободу, воду спробують надати – на протест проти зрадників вийду і я, і безліч інших українців.

І вода в Крим, і припинення вогню на фронті – все це можливо тільки після того, як Україна отримає гарантії та повернеться на свої землі. Путін хоче для України придністровський або грузинський варіант – коли під виглядом припинення вогню країна визнає свою капітуляцію і встановлює де-факто відносини з агресором в тих питаннях, що важливі агресору для закріплення на окупованих територіях. Минають роки, і незабаром окупація де-факто починає визнаватися де-юре. Після подачі води в Крим про жодне повернення Криму до складу України годі й казати – це фактично визнання капітуляції в цьому питанні.

На початку лютого за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до найбільших українських проєктних організацій, які займаються інжинірингом у сфері водних ресурсів, звернулися представники української влади із запитом про підготовку проєкту відновлення водопостачання в окупований Крим. Про це повідомили джерела Цензор.Нет.

Важливо зазначити, що ціла низка компаній вже відмовилися від реалізації цієї ідеї. Маю надію, найближчим часом ми отримаємо роз'яснення держави, з чиєї саме ініціативи ведуться переговори з проєктними компаніями.

Сподіваюся, що всі представники приватного бізнесу та державні проєктні організації розуміють: взявши участь у такому проєкті, ви назавжди покриєте ганьбою своє ім'я і свої підприємства. Співучасть у зраді жодні гроші не виправдають.

І ще – я вважаю, що всі порядні люди в парламенті зобов'язані поставити питання про відставку прем'єр-міністра і порушення проти нього кримінальної справи в СБУ. Людину, яка відкрито виступає проти своєї країни, тримати на державній службі під українським прапором неприйнятно.

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