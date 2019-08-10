Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается.
Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин.
В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганское. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия.
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