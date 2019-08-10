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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Всі статті автора

Россия усиливает обстрелы на Донбассе, есть погибший

12.4т Читати матеріал російською

Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается.

Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин.

В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганское. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия.

Россия усиливает обстрелы на Донбассе, есть погибший

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Коментарі
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
А сколько еще погибнет. Заканчивайте Гражданскую войну и не будет убитых
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Кунецкая Раїса, вообще-то кроме нацистской Украины весь мир считает её гражданской!)))
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Батурин, И каДА это эрефия стала Украиной, чтобы войну эрефии на территории Украины можно было назвать гражданской. Граждане эрефии - граждане дугой страны... Так шо это захватническая война государства эрефия против государства Украина. Аминь !
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Golan Sim
Golan Sim
Моня звонит из Израиля другу в Одессу: - Фима, что там у вас творится? - Да Украина немножко воюет с Россией… - Ну и что, есть потери? - Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и... - А что потеряли русские? - Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали...
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Кунецкая Раїса, это вообще полная чушь!
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Golan Sim
Golan Sim
Кунецкая Раїса, в Одессе живут умные люди и поэтому говорить подобную дичь, что ты здесь накропала НИКОГДА не будут. ))
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Если бы Россия хоть раз обстреляла Украину, то скорее всего в ВСУ и нацбатах остался бы один выживший! Не смешите мир, не воюете вы с Россией)))
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Кунецкая Раїса, Ваше мнение полностью противоречит официальным отчётам ОБСЕ, с точностью наоборот! А укросми давно не заслуживают доверия Европейского сообщества!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Гражданин ЕС, вы правы: не Украина воюет с эрефией. Это рф воюет на территории Украины с ВСУ. Воюет, поставкой вооружения в сельмаги и путем сбрасывания в шахты содержимого "гуманитарных грузов". Тех "гуманитарных грузов", которые стыдно предъявить Представителям Международного Красного Креста. Воюет эрефиия частично руками жителей ОРДЛО, инструктируя и обучая их. Главное в их инструкциях - стреляющий должен спрятаться за спины женщин и детей ОРДЛО, чтобы "ответка" прилетела именно в женщин и детей... А вот настоящие герои - воины ВСУ гибнут не стреляя в ответ... СУГС!
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