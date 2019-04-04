Да, Петр Алексеевич, да!) Лайк-репост! Это поступок на 5 миллионов просмотров, который поднимет нашу демократию на новый левел, респект! Порошенко даст бой! И поставит, одновременно, на место своих потерявших голову из-за Зеленского сторонников, и так как я и предложил - идет на дебаты с Зеленским на стадион! Это будет трансляция, которая порвет все стандарты и все традиции, о нас будет говорить весь мир, все телеканалы приедут, и каждое слово на этой трансляции придется дорого ответить. Я написал сегодня дважды, что Порошенко должен принять вызов Зеленского, сразу как увидел ролик.

Новини Зеленский берет инициативу в свои руки

Но почитайте комментарии под моими постами - десятки сторонников Порошенко в ультимативной манере начали писать мне, что все это незаконно, дебаты это не шоу, тыкали законом о выборах, постановлением ЦИК, и ни в коем случае нельзя президенту соглашаться на провокацию Зеленского, что денег у страны нет на стадион, что там будут теракты и я хочу спровоцировать массовые столкновения, жертвы, гражданскую войну, - человек двадцать отписалось, и два моих друга отфрендились с самой безумной аргументацией - КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ДЕБАТОВ НА СТАДИОНЕ. И как неожиданно президент Украины выступил ночью: "Владимир Александрович! На стадион!" Браво, кстати, для главы государства это был настоящий вызов и событие.

Порошенко поступил так, как я сразу и написал! Мне интересно, а вот хоть один из тех, кто написал мне десятки глупых комментариев найдет в себе силы принести извиниться? Ведь все фанаты резко сменят пластинку и начнут писать ровно то, что я написал с самого начала - что надо совершить поступок, смело выйти на стадион, помериться силами на глазах всего народа. (Если не извинитесь - значит это совок в головах, уж простите). В общем, уважайте мнение других людей.

Вот это настоящая конкуренция, настоящая демократия, горжусь нашим обществом, спасибо большое обоим кандидатам за это превосходное событие. В России это невозможно, и честно говоря, в большинстве демократических стран тоже)))

Украина победит!

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