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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Всі статті автора

Порошенко даст бой!

1.5тЧитати матеріал російською

Да, Петр Алексеевич, да!) Лайк-репост! Это поступок на 5 миллионов просмотров, который поднимет нашу демократию на новый левел, респект! Порошенко даст бой! И поставит, одновременно, на место своих потерявших голову из-за Зеленского сторонников, и так как я и предложил - идет на дебаты с Зеленским на стадион! Это будет трансляция, которая порвет все стандарты и все традиции, о нас будет говорить весь мир, все телеканалы приедут, и каждое слово на этой трансляции придется дорого ответить. Я написал сегодня дважды, что Порошенко должен принять вызов Зеленского, сразу как увидел ролик.

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Но почитайте комментарии под моими постами - десятки сторонников Порошенко в ультимативной манере начали писать мне, что все это незаконно, дебаты это не шоу, тыкали законом о выборах, постановлением ЦИК, и ни в коем случае нельзя президенту соглашаться на провокацию Зеленского, что денег у страны нет на стадион, что там будут теракты и я хочу спровоцировать массовые столкновения, жертвы, гражданскую войну, - человек двадцать отписалось, и два моих друга отфрендились с самой безумной аргументацией - КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ДЕБАТОВ НА СТАДИОНЕ. И как неожиданно президент Украины выступил ночью: "Владимир Александрович! На стадион!" Браво, кстати, для главы государства это был настоящий вызов и событие.

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Порошенко поступил так, как я сразу и написал! Мне интересно, а вот хоть один из тех, кто написал мне десятки глупых комментариев найдет в себе силы принести извиниться? Ведь все фанаты резко сменят пластинку и начнут писать ровно то, что я написал с самого начала - что надо совершить поступок, смело выйти на стадион, помериться силами на глазах всего народа. (Если не извинитесь - значит это совок в головах, уж простите). В общем, уважайте мнение других людей.

Вот это настоящая конкуренция, настоящая демократия, горжусь нашим обществом, спасибо большое обоим кандидатам за это превосходное событие. В России это невозможно, и честно говоря, в большинстве демократических стран тоже)))

Украина победит!

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все-таки с Петей очень много сделано за 5 лет на Украине. Повалили памятники. Переименовали города,хутора,улицы. Покрасили заборы,мосты и часть дорог в жовто-блакытный цвет. С утра стали хором петь дружно в семьях,в школах,в детских садах гимн.. Кричат всем Славам-Слава! Одели полицию в одежду полиции США. Получили безвиз. Европа уже думает ограничить въезд украинцам,особенно пенсионерам,надоели как тараканы. А животворящий Томос? Куда его украинцы не наклеят и не приложат,происходит чудо,как на скатерти самобранке появляется все бесплатно.На трубу-газ,на пустой холодильник-еда с салом,на пустой кошелек-доллары,гривна,юани,рубли,тугрики и манаты. На пустую бутылку-горилка.Так,что Порошенко очень много сделал для своего народа. Только не сделал одного- не закончил войну на Донбассе и не объединил украинцев.
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