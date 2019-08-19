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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Всі статті автора

Осторожно, Россия дискредитирует важнейшее событие в Украине

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Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Беньямина Нетаньяху.

Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину.

К сожалению, ряд уважаемых украинских изданий перепечатали эту полную чушь.

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Во-первых, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете.

Во-вторых, на видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу.

На наших глазах мы сами создаем с чужой подачи информационный шум и микшируем важнейшее событие в истории украино-израильских отношений.

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Впервые во время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает нашу страну, и этот прорыв очень болезненно воспринят в РФ. Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию.

За последние годы Израиль продал в Украину средства радиоэлектронной борьбы для двух наших ведомств, средства связи для одной из воинских частей, и программы сотрудничества расширяются. Речь идет о модернизации истребителей, о продаже радаров. Вся эта техника на порядок выше классом любых российских образцов. Израиль заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии, чтобы противодействовать союзу России с террористами "Хезболлах" и Ирана.

Российские информационные войны направлены на приуменьшение важности визита Нетаньяху, чтобы отвлечь внимание с прорывного политического значения этого визита. Не стоит вестись на такие провокации.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Sladko Semen
Sladko Semen
обо3 сам себя унижает)
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Ох как бамбануло у этого кастрюленосца Бутусова. Уже израильские СМИ стали российскими.
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Да ладно, на видео отчётливо видно что она не случайно уранила хлеб.
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