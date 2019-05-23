Указом президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского новым начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженными силами Украины назначен главный инспектор Министерства обороны генерал-лейтенант Руслан Борисович Хомчак.

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский censor.net.ua

Руслан Хомчак 5.06.1967 года рождения, из города Ровно.

Проходил службу на таких командных должностях:

- командир 300-го механизированного полка;

- командир 72-й механизированной бригады;

- командир 6-го армейского корпуса;

- командующий оперативным командованием "Юг" - на момент начала войны (до июля 2014-го);

- командующий сектором "Б" сил АТО (июль - декабрь 2014-го);

- начальник штаба сухопутных войск ВСУ;

- командующий силами АТО на Донбассе (август-октябрь 2016-го);

- Главный инспектор Министерства обороны (с февраля 2017-го - по настоящее время).

Назначение начальника Генштаба - первое кадровое решение президента Зеленского, которое состоялось прежде всех, даже раньше назначения главы администрации президента. Это наглядно показывает, какие приоритеты у власти. И наглядно показывает, какие требования к профессионализму руководителей выдвигаются.

На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом. В качестве главного инспектора МО Хомчак владеет всей информацией о проблемах ВСУ.

5 августа 2014 года начальник сектора "Б" АТО Хомчак получил приказ командующего АТО Муженко осуществить окружение Донецка. С севера подразделения 1-го батальона 93-й бригады должны были перекрыть основные трассы из Горловки в Донецк и выйти к Нижней Крынке, а с юга из района Старобешево наши войска должны были занять Иловайск, Харцызск, и соединиться в районе Зугрес-Нижняя Крынка. Вот только сил на это достаточных не было. На удержание Иловайска российское командование направило свои резервы, но Иловайск был бы взят - однако 23 августа российская регулярная армия нанесла удар из РФ и окружила войска сектора "Б" под Иловайском. Командный пункт Хомчака находился вне кольца окружения, и за ним трижды высылались эвакуационные группы, но генерал отказался покидать подчиненных солдат и офицеров. 28 августа президент Порошенко заявил о "зеленом коридоре" для выхода наших войск, начальник Хомчака Муженко вел переговоры с Генштабом РФ, и вместо задачи прорываться с боем Хомчак получил приказ выходить в колонне. Но политические договоренности не сработали - выход 29 августа превратился в разгром.

Россияне предлагали на месте – сдавайтесь, сдайте все оружие, и выходите. Но Хомчак провел совещание командиров – и все они отказались сдавать оружие россиянам. Окруженные герои Иловайска не уронили честь украинского оружия, и целый ряд командиров подразделений погибли при прорыве. Войска сектора "Б" выполняли приказы до конца, показав преданность воинскому долгу. Они не сбежали и не сдались. Хомчак мог погибнуть при выходе так же, как погибли офицеры его штаба полковник Грачев и полковник Кифоренко, российские снаряды цель не выбирали. Генерал чудом остался жив.

В интернете для дискредитации Хомчака распространяется видео журналиста Шапошникова, что якобы Хомчак его бросил при выходе, но в ходе следствия военной прокуратуры все эти обвинения были опровергнуты всеми очевидцами - другими участниками группы, в которой выходил Хомчак. Показания дали все военнослужащие. Уверен, что теперь все эти эпизоды будут обсуждаться публично, и вся хроника будет объективно восстановлена.

25 мая на Книжном арсенале будет презентована книга "Війна, якої не було" участника Иловайского сражения Романа Зиненко, который также прорывался 29 августа в той самой колонне, Роман детально исследовал все ключевые эпизоды Иловайска, и в частности, выход группы Хомчака, все показания и хроника выхода у него детально восстановлены.

Очень надеюсь, что скоро начнется суд по причинам гибели воинов в Иловайском сражении, и все участники, в том числе Хомчак, Муженко, Порошенко - дадут показания и ответят на вопросы перед судом, и вместо гор лжи будет наконец установлена правда.

В 2016 году Хомчак по ротации командовал всеми силами АТО, и командовал достойно.

Оценив профессиональные качества Хомчака, министр обороны Степан Полторак предложил ему должность Главного инспектора Минобороны, и в этом качестве Хомчак объехал большинство воинских частей, участвовал в расследованиях всех известных ЧП в войсках за последние два с половиной года.

Хомчак резкий противник совковых порядков, его назначение означает серьезные изменения в армии. Хомчак нацелен на проведение настоящих структурных реформ в армии, на снятие с должностей командиров, которые дискредитируют армию алкоголизмом и воровством. Думаю, в ближайшее время у нас будет возможность представить мнение нового начальника Генштаба более подробно.

Эта фотография сделана на командном пункте - блокпосту 39-06 под Иловайском 22 августа 2014-го. Мы говорили с Русланом Борисовичем об угрозе окружения, что тылы открыты полностью, что нужны резервы, а в это время по позициям рядом прилетали российские "Грады", которые били почти непрерывно. Хомчак в отличие от всех демонстративно ходил без каски и бронежилета. Из окружения можно было уехать спокойно и 25-го и 26-го, но поскольку войска приказ на выход не получали, Хомчак людей не оставил. Очень уважаю его за этот поступок.

Спасибо за фото, Дмитрий Муравский.

Из тех, кто отражал российское наступление под Иловайском, погибли, ранены и пропали без вести каждый второй.

Хомчак имеет опыт прямого столкновения с российскими войсками, и агрессоров он ненавидит. Назначение Хомчака – первый шаг реформ и повышение боеспособности в украинской армии. За этим, надеюсь, последуют и другие ответственные кадровые решения в силовых структурах, которые приведут к началу реальных структурных реформ в армии и во всей системе обороны и безопасности.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!