Хто у фаворитах передвиборчих перегонів на місцевих виборах в Україні: безпрецедентні цифри й нові обличчя

В Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори, будуть обирати депутатів в обласні, районні та селищні ради, а також керівників територіальних громад і мерів міст.

OBOZREVATEL наводить рейтинг кандидатів у мери міст, у яких великі шанси на перемогу.

Як видно з передвиборчих опитувань, найбільше підтримки мають чинні мери Тернополя, Києва, Львова, Одеси та Харкова. З-поміж них є лідером очільник Тернополя Сергій Надал зі "Свободи" з результатом підтримки у 75,6%. Це безпрецедентна цифра для всіх українських кандидатів у мери.

Сергій Надал очолює Тернопіль ще з 2010 року, коли вперше переміг на виборах із результатом у 27%. За сумісництвом він почесний президент футбольного клубу "Тернопіль". На початку серпня, коли Тернопіль потрапив до "червоної" зони, Надал записав відеозвернення до влади, в якому обурився такому рішенню:

"Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання – обслуговувати українців. Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви – господарі?" – сказав він, вимагаючи у Міністерства транспорту повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції міста Тернопіль.

З огляду на всеукраїнські опитування, найбільше підтримки в таких кандидатів у мери (наводимо дані в алфавітному порядку міст):

Вінниця, Сергій Моргунов "Українська стратегія Гройсмана" – 72,9%. Час від часу потрапляє в різні корупційні земельні скандали. Торік мер задекларував 11,4 млн грн, $167 тис, 92 тис. євро.

Луцьк, Ігор Поліщук "За майбутнє" – 39,5%. Практично це наймолодший кандидат у мери в Україні за віком – йому 32 роки. У 2017 році він кілька місяців був виконувачем обов'язків мера. Доти працював юрисконсультом та заступником голови правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом".

Дніпро, Борис Філатов "Пропозиція" – 54,1%. Балотується на другу каденцію, аби "закінчити розпочаті раніше справи". У 2019-му уклав угоду із президентом Володимиром Зеленським, якщо не добудує новий міст у місті до 14 вересня. Його відкрили за тиждень до цієї дати – 7 вересня.

Житомир, Сергій Сухомлин "Пропозиція" – 64%. За даними регіональних ЗМІ, у сферу впливу сім'ї Сухомлина відносять такі бізнес-активи в Житомирі, як кінотеатр "Україна", лаунж-бар "Барбарис", мережа піцерій "Маріо", гриль-бар "Плезентвіль", фітнес-центр "Лайм", суші-ресторани "Черепаха" і фабрика з виробництва вікон "Візаж".

Ужгород, Віктор Щадей "Слуга народу" – 32%

Запоріжжя, Володимир Буряк "Єднання" – 56%. Був інженером "Запоріжсталь" – одне з найбільших підприємств міста. Може входити до групи впливу українського бізнесмена Ріната Ахметова. Місцеві кажуть, що чинний мер непогано розбирається в темі житлово-комунальних послуг.

Івано-Франківськ, Руслан Марцінків "Свобода" – 43,2%

Київ, Віталій Кличко "Удар" – 43,6%. Кличко вигравав вибори на посаду мера Києва двічі – під час дострокових виборів міського голови у травні 2014 року та на чергових виборах 2015 року. Під час першої перемоги за нього проголосувало понад половину киян і влітку того ж року був призначений головою КМДА. Під час виборів 2015 року у другому турі за нього віддали голоси 66,5% киян.

Кропивницький Андрій Райкович "Пропозиція" – 47,40%

Львів, Андрій Садовий – 38,10%. Його сміливо можна назвати мером-старожилом. Він керує містом із 2006 року, у нього досить непогана підтримка серед місцевого населення. Українські медіа часто писали про те, що Садовий добре вклався в туристичний розвиток Львова.

Миколаїв Олександр Сєнкевич "Пропозиція" – 30,50%

Одеса, Геннадій Труханов "Доверяй делам" – 43,60%. Кажуть, чинний мер Одеси сконцентрував навколо себе так звану місцеву еліту, через що має чималий вплив у місті.

Полтава, Сергій Мамай "За майбутнє" – 27%.

Рівне, Віктор Шахирзян "Рівне разом" – 11%.

Суми, Олександр Лисенко "Батьківщина" – 44%.

Тернопіль, Сергій Надал "Свобода" – 75,6%.

Харків, Геннадій Кернес "Блок Геннадія Кернеса" – 60%. Кернес керує Харковом 10 років, має чималу популярність серед свого електорату завдяки розвитку інфраструктурі міста. Медіа часто називають його одіозним політиком через досить суперечливі заяви щодо Росії, статусу російської мови в Україні. Цього року через лікування від коронавірусу мер фактично пропустив передвиборчу кампанію. Досі точно невідомо, який стан його здоров'я після перенесеного COVID-19. Із 17 вересня він перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

Херсон, Ігор Колихаєв "Нам тут жити" – 31,2%.

Хмельницький, Олександр Семчишин "Свобода" – 45,6%.

Черкаси, Анатолій Бондаренко "За майбутнє" – 56,5%.

Чернігів, Владислав Атрошенко "Рідний дім" – 76,6%.