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21 вересня • оновлено в 18:01
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Сергій Лямець
Сергій Лямець
Блогер, проект Politicus Vulgaris Всі статті автора

Зеленскому нужно обратить внимание на Данылюка

9.6т Читати матеріал російською

Рекомендую Владимиру Зеленскому обратить внимание на это выступление Александра Данилюка. Всего за пять минут секретарь СНБО:

– выступил в защиту Валерии Гонтаревой, которую сейчас нужно "догонять" по делу о банкопаде

– обвинил Коломойского в преследовании Гонтаревой

– заявил, что Коломойский непричастен к преследованию Гонтаревой (да, такая шизофрения бывает, если ты в большой политике и имеешь дело с таким человеком, как Коломойский)

а главное:

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– заявил, что с момента присоединения к команде Зеленского он пытается оградить президента от растущего влияния Коломойского.

О чем это говорит, знают люди, которые анализировали поведение Данилюка и его коллег по соро-цеху. Эти люди никогда не уходят чисто, они всегда уходят на конфликте. И уже сейчас понятно, что скажет Данилюк, если в один прекрасный момент Зеленский решит его уволить. Он скажет, что это Коломойский сказал президенту уволить хорошего парня Александра Данилюка, который не только делал реформы, а и костьми лег, чтобы оградить президента от влияния Коломойского. Не смог, президент оказался таким слабохарактерным.

Делаем ставки, конечно. Но я почти уверен, что будет так.

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Автор
Сергій Лямець Сергій Лямець
Особи
Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Cергея Лямеца
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так, гляди і за Ко - візьмуться...
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Не Данилюка нужно убирать, а Коломойского и всю его свору.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Иванович Юрий, Нужно убрать не Данылюка, а клоуна
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Тарас Бор
Тарас Бор
Не сомневаюсь ни разу,что команде Зеленского известны все "птенцы" Сороса в Украине.Почему один из них оказался в команде,остаётся только догадываться.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Тарас Бор, Команда не может состоять из одних идиотов включая клоуна. Там нужны хоть единицы таких, как Данылюк
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