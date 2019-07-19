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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Андрій Піонтковський
Андрій Піонтковський
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В Украине случится проимперский государственный переворот

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Утром, 22 июля, Украина проснется в совершенно другой стране. В Раде будет капитулянтское большинство. Благодаря вот этому фокусу с Зеленским, произойдет проимперский государственный переворот.

В Украине есть значительное капитулянтское меньшинство – пусть 25%, которые всегда пойдут за Бойко и Медведчуком. Но это капитулянтское меньшинство получит большинство в парламенте. Кроме партии Бойко-Медведчука, в партии "Слуга народа" есть люди из прежней администрации Януковича. Вот возьмите хотя бы Богдана. Как он сам себя характеризует? Как адвоката всех олигархов и близкого друга Портнова.

Создастся парадокс, что большинство украинского народа просто не представлено в парламенте. Думаю, что люди осознают это в течение нескольких дней или недель. Тогда самым основным вопросом будет – проглотит ли украинское общество, украинский политический класс и украинский народ вот такую ситуацию. И самое главное, а найдутся ли у него лидеры, которые возглавят протест в этой ситуации?

Если Украина сдастся – против России будут сняты санкции, а сам Путин будет полноправным членом высшего мирового сообщества. Началась борьба не только за Украину. Это принципиальнейшая борьба между добром и злом.

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Ведь эти западные проститутки очень все держат по ветру. Санкции против России – это результат громадной работы друзей Украины. Президент Трамп был против. В Европе тоже было громадное сопротивление группы, которая хотела зарабатывать деньги в путинской России. И сейчас все эти люди почувствовали сигналы прокремлевского реванша, идущие с Украины.

Так что возвращение российской делегации в ПАСЕ, которая только усугубляет все своими агрессивными действия, первый сигнал мнимого территориального воссоединяя Украины с Лугандонией.

На самом деле это будет внедрение в Украину раковой опухоли и ее распространение на всю территорию страны. И если такими вещами занимается украинская политическая элита, во всяком случае, значительная ее часть, то почему большими сторонниками украинской независимости должны быть немецкие бизнесмены или американские политики?

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Автор
Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський
Теми
Російсько-український конфлікт війна Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
Росія Выборы 2019 вибори в Україні
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...И самое главное, а найдутся ли у него лидеры, которые возглавят протест в этой ситуации?" - уважаемый Андрей, у нашего народа уже ЕСТЬ ЛИДЕР, народ РОДИЛ его. Это бывший президент Порошенко. Человек большой воли, Разума и ответственности. Это наш Вашингтон. Осознание значительности этой Личности придет лишь со временем и даже к вате придет. У нас ведь СОТНЯМИ ЛЕТ не было лидера, сравнимого с ним по масштабности мышления. Были серые мыши. Надо дорасти до его уровня. Тому: ШАНУЙМОСЯ, БРАТТЯ!
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Букет Красивый
Букет Красивый
N17 в списке. Шарик! Шарик! Шарик!
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