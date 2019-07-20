К Венедиктову относятся по-разному. Некоторые упрекают его в том, что он не всегда безупречен в роли морального камертона нации. Но он вам никогда и не нанимался в Матери Терезы. Я, например, высоко ценю его в другой роли — умного, наблюдательного собеседника всеблагих на их пирах в минуты роковые, дозированного крота, если хотите, гражданского общества. Недавно выяснилось, что валтасары наши иногда поручают доверяют ему деликатные миссии. С какой великолепной имперской снисходительностью бросил он трепетно внимавшим ему малоросским вассалам: "Хорошо. Я понимаю. Пусть позвонит", пишет Андрей Пионтковский для Каспаров.ру.

Для меня самым ценным в его киевской депеше был саморазоблачительный доклад криворожских затейников товарищу из Центра о политтехнологической стратегии их прихода к власти: "Мне сказали очень интересную фразу. Вот есть партия войны — это Порошенко, есть партия капитулянтов — это Медведчук. А мы партия мира. Это их трактовка. Но мне понравилась раскладка такая".

Еще бы не понравилась. Всеблагим она тоже очень понравилась.

Вот уже несколько месяцев я пытаюсь достучаться до своего украинского читателя о коварном смысле этой тройной раскладки.

Отставим тему дружно демонизированного кремлевской и зеленской пропагандой Порошенко. Допустим, что он действительно исчадие ада. Но дело же не в нем лично. В течение пяти лет Порошенко был Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим. Значит, в зеленской раскладке "Партией войны" является не просто какой-то нехороший человек по фамилии Порошенко.

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"Партией войны", по определению "коллективного Зеленского", была Украина, жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывавшей своей цели по-братски расчленить и уничтожить Украину как независимое государство.

"Партией войны" по Зеленскому была Украина, осмелившаяся сорвать путинский план "Новороссии" консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев, мобилизацией поддержки друзей и союзников Украины на Западе.

"Партией войны" по Зеленскому был депутат горсовета Горловки Владимир Рыбак, поднявший брошенный на землю украинский флаг. За этот акт войны он был по приказу двух военных преступников российских полковников Безлера и Гиркина похищен, подвергнут чудовищным пыткам и убит.

"Партией войны" по Зеленскому была избиваемая толпой Ирина Довгань, привязанная с украинским флагом к столбу в центре Донецка.

К "партии войны" по Зеленскому принадлежат и десятки патриотов Украины, запытанных в лугандонских подвалах до такой степени, что их палачи не решаются включать их в списки обмена и обрекают на медленную мучительную смерть.

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Сам термин "партия войны" является предательской по отношению к Украине ложью Зеленского, циничной подменой понятий, огромным подарком настоящей партии войны — преступному военно-политическому руководству РФ.

Любимым кремлевским развлечением является демонстрация городу и миру живущего уже пять лет в российском телевизоре послушного выводка "украинских экспертов".

За небольшой корм эти субъекты покорно изображают из себя мальчиков для битья (в том числе и в прямом смысле), всегда побеждаемых интеллектуальной мощью кремлевских пропагандистов. Обязательным правилом этой игры является изначальное безоговорочное признание всеми участниками шоу кремлевской легенды украинских событий: "партия войны Порошенко", "внутриукраинский конфликт", "американский заговор"...

До недавнего времени речь шла о дюжине изгоев, принявших эти правила и избравших для себя такой позорный способ заработка.

Настойчивая характеристика командой Зеленского пяти последних лет истории украинского государства как периода правления "партии войны" превращает 42 миллиона украинцев в жалких "украинских экспертов", вынужденных вечно что-то блеять в свое оправдание перед измывающимися над ними гопниками.

А чтобы уже не оставалось никаких сомнений, Зеленский в своем (портновском) декрете об окончательном решении украинского вопроса с точностью до дня определяет временные параметры существования преступной, с его точки зрения государства, войны (23 февраля 2014 года — 19 мая 2019 года).

Интересно, а понимает ли Зеленский, на какой формат разговора с Путиным он себя самого обрекает декларацией безоговорочной концептуальной капитуляции Украины. Это формат общения Соловьева, Шейнина, Скобеевой с опущенными ковтунами, вакаровыми, охрименками.

Чем же хороша именно тройная раскладка, так очаровавшая знатного эмиссара, — "Партия войны", "Партия капитуляции" и Мы? А тем, что двойная — "Партия войны" и Мы — немедленно высветила бы капитулянтскую сущность "Партии мира". А тройная разводка — мы и не за войну, и не за капитуляцию — позволила Зеленскому посылать сигнал "Я — свой" патриотическому большинству. Я — вообще хороший, я еще и за борьбу с коррупцией и не связан с олигархами.

В результате за него проголосовали более половины патриотического большинства плюс все капитулянтское меньшинство.

Сейчас задача Зеленского — удержать в своей орбите до 21 июля максимальное количество поверивших ему патриотов, чтобы приставленный к нему куратор Бондарь (юрист всех олигархов и премьера Азарова) благополучно привел в Раду по спискам "Слуг народа" громадную кишку откровенных капитулянтов. Для этого Зе еще неделю будет иногда делать какие-нибудь яркие патриотические заявления.

С утра 22 июля ему уже будет на отыгранных им патриотов как на рояль положить. Да и его собственная ценность как одноразового изделия резко уменьшится. В руках его кураторов будет главное в парламентской республике: захваченная с помощью тройной разводки Рада. А суды и СМИ и так уже были ими куплены.

Бал у Сатаны будут править совсем другие люди, которые вот уже месяц в массовом порядке десантируются из Москвы. Они уже чувствуют себя реальной властью и рассылают энергичные ленинские директивы:

"Ровно через неделю в стране полностью изменится политический ландшафт. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия.

К этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия.

Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. Одна неделя на выборы и три-четыре недели на первые сборы и назначения. Потом зелёная кнопка и вперёд".

Итак, по раскладкам к осени патриотическое большинство украинцев, выступающих за европейский вектор развития страны, не только не будет представлено в Раде, но и потеряет в результате облав, задержаний и арестов всех своих лидеров и активистов.

В такой идеальной для нее ситуации Москва и ее марионетки смогут делать с Украиной все, что им вздумается. Кремль уже не будет настаивать на федерализации Донбасса. Какая, к черту, федерализация, если всенародно избранный Президент Украины ежедневно фирменно хрипит из всех видеороликов по темничку, что с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года правившие в Украине преступники вели войну против народа Донбасса. Это победивший Донбасс должен диктовать капитулировавшей Украине условия ее дальнейшего существования в прочерченных народом Донбасса кондициях. Для начала, разумеется, восстановление в течение нескольких дней суверенитета Лугандонии над всей территорией Донецкой и Луганской областей бывшей Украины. А далее восстановление попранной справедливости везде на просторах исторической Новороссии.

К этому времени даже самые **нутые поклонники "Слуг" прозреют. Но у них, так же как и у всех украинцев, уже не будет никаких конституционных возможностей противостоять старым Хозяевам, которых со смеху*чками вернули в Украину их креативные "Слуги".

А неконституционные попытки оспорить только что ясно выраженную волю украинских избирателей будут по-портновски очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений беспощадно подавляться.

И весь цивилизованный мир с облегчением закроет свое украинское досье и вернется к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с Россией...

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