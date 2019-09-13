"Провайдери" правлячої "Слуги народу" працюють над вдосконаленням "прошивки" своїх депутатів.

Кінцева мета - аби відмовостійкість народних обранців складала 100%, щоб ті бездумно підтримували всі рішення партії та народу... даруйте, "Слуг народу". Скоро може так трапитися, що парламентарі натискатимуть рідну зелену кнопку "за" навіть не приходячи до свідомості, бо інакше позбудуться парламентського статусу.

"Перепрошивати" депутатів будуть через так званий імперативний мандат. Хто не в курсі, це можливість партійної адміністрації позбавляти своїх нардепів парламентського статусу. Про намір спростити дану імперативну процедуру медіа пишуть ось уже декілька днів: "СН" має намір відбирати депутатство навіть у мажоритарників, якщо ті висувалися політичною силою, але не увійшли до складу одноіменної фракції. Ця думка з'явилася спершу в законопроекті 1038 (щодо приведення Закону України "Про статус народного депутата України" у відповідність із Конституцією України), а потім перекочувала в законопроект 1045-1 (Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо приведення у відповідність із Конституцією України).

Щоправда, як тільки здійнявся скандал, лідери фракції "СН" назвали "38-й" законопроект "недоопрацьованим". А коли "імперативні" статті незабаром "перекотилися" в "45-й", то цього разу заявили про помилковість їх появи. Але, в кожному разі, "пересічні депутати" від "СН" зрозуміли, що диктат партійної організації (читай — Офісу президента) над окремим народним обранцем посилюватиметься. Тобто чекайте наступного проекту про скорочення депутатських свобод.

Але є ще й вишенька на торті... Більшість парламентарів не звернули на присутню в "38-му" законопроекті ідею позбавляти депутата мандату за рішенням партії — в разі припинення його членства у фракції! Ще раз, наголошую — Припинення!!! Хоча стаття 81 Конституції прописана чітко: повноваження народного обранця можуть бути достроково припинені в разі "виходу народного депутата України зі складу такої фракції".

Тобто: згідно з Основним законом, відібрати мандат у депутата можна лише у разі самовільного виходу із фракції, тоді як законопроект 1038 про "приведення у відповідність до Конституції" де-факто передбачає позбавлення повноважень у випадку виключення із фракції: от був хтось із нардепів неслухняним, фракція вигнала його із своїх лав, і все, "вищий керівний орган політичної партії" позбавляє народного обранця членства у цьому елітарному клубі, навіть якщо той обраний у мажоритарному окрузі.

Все, як у Оруела: будь-яке скорочення конституційних свобод автори документів пояснюють "приведенням у відповідність до Конституції";

Для чого це робиться, очевидно:

— щоб не "бл...дували", як сказав у своєму інтерв'ю майстер слова Ігор Коломойський. Йдеться, вочевидь, про індивідуальну трудову діяльність окремих депутатів на користь позапарламентських фінансово-промислових груп;

— аби тримати в тонусі представників різних центрів впливу, інкорпорованих у "СН".

Але є ще й третя причина: це підтримання обертів так званого турборежиму ВР. За внутрішньою інформацією з фракції, депутати не відмовляються багато працювати, але їм не хочеться голосувати наосліп, коли документа ніхто в очі не бачив, а тут одразу треба голосувати і в першому читанні, і в цілому. Крім того, навіть найлояльніших дратує низька якість законопроектів, які виходять з офісу BRDO, афільованого з прем'єром Олексієм Гончаруком. Депутати розповідають багато казусних історій, наприклад, коли на реєстрацію помилково подавався якийсь драфтовий варіант проекту закону, замість остаточно доопрацьованого.

На сирі документи скаржаться практично всі голови комітетів. У фракції ходить чутка, що спікер парламенту Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та керівник фракції Давид Арахамія з цього приводу навіть мали жорстку розмову на Банковій. Бо "скажений принтер", тобто автоматичне голосування законів — то наразі лише піар, але коли ухвалені документи не працюватимуть, або ще гірше — принесуть негативні результати, це вже буде справжня катастрофа.

В результаті домовились турборежим пригальмувати, але Разумков, Стефанчук та Арахамія пообіцяли скласти мандати, якщо Рада не ухвалить потрібного пакету проектів. Уже зараз можна прогнозувати, що цій "зеленій трійці" буде непросто. Ось у четвер монобільшість провалила голосування за декілька значимих законів, а інтернетом ширяться свідчення того, як "сотники" заганяють своїх депутатів до зали, вимагаючи участі в кожному голосуванні.

Сесія тільки розпочалася, а депутати вже втомились і кволо малюють "фігвами". Тому в політичній культурі правлячої партії з'являються елементи інквізиції. На вогні політичних відьом поки що не спалюватимуть, але мандата налаштовані позбавляти. І Джордано Бруно та Ян Гус, мабуть, погодилися б, що це набагато гуманніший спосіб боротьби із єрессю, ніж за їх часів. Проте, якщо дивитися системно, то ця інквізиція фактично ризикує знищує парламент як гілку влади, Верховна Рада перетвориться у заляканий придаток Офісу президента.

Звичайно, у сотні мажоритарників є можливість ще поборотися за свої права, зробити подання в Конституційний суд щодо відповідності цих ідей Основному Закону, але щось мені підказує, що навіть КС до того часу "трішечки позеленіє", ухваливши формально компромісне, а реально руйнівне з точки зору незалежності законодавчої гілки влади рішення. Відтак термін "кнопкодави" набуде нового значення: сьогодні так називають депутатів-піаністів, котрі намагаються голосувати одразу за декількох парламентарів, а незабаром це будуть народні обранці, котрі вчасно і слухняно натискатимуть потрібні кнопки.

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