|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Орест Сохар
Орест Сохар
Всі статті автора

Порошенко реалізовує "план Б"

6.9т

Порошенко реалізовує варіант Б.

Це промотування законопроектів:

— про імпічмент президенту

— та тимчасові слідчі комісії.

Ці два прості документи здатні принципово понизити у майбутньому статус президента, бо дають Верховній Раді відчутний важіль впливу на главу держави. Ледве щось не так — ТСК, розслідування, початок імпічменту...

Новини
Чего добивается Кремль

Петро Олексійович, схоже, "припускає" можливість програшу на виборах і робить перший крок із перенесення центру керування країною до парламенту. Неважко припустити, що він це робить з метою збільшення індексу власної безпеки. Але депутати (особливо мажоритарники) підтримують такий "план Б" Порошенка, оскільки він збігається з уявленнями більшості парламентарів про демократичний "переділ" влади в країні.

Тепер залишається чекати: чи ПОП лише поговорити зібрався, чи реально подасть ці законопроекти...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Орест СохарОрест Сохар
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
5
Смішно
22
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Правильно
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
пусть он план "ж" готовит, или "в ж"
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки