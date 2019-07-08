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Орест Сохар
Орест Сохар
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Догідлива покірність, або Як Зеленський "перезавантажує" взаємини з Росією

13.5т

Команда президента Володимира Зеленського конструює нову модель взаємин із Росією, яку коротко можна означити як "догідлива покірність".

Судячи з усього, автором її є Леонід Кучма, і вона мала би викликати поблажливіше ставлення до України з боку російського президента Володимира Путіна в обмін на виконання частини кремлівських хотілок по Україні. Також у програмі "українського-російського добросусідства" цілком логічно може бути допомога Путіну в знятті європейських санкцій проти РФ.

Упродовж останніх декількох тижнів політична команда Зеленського зробила декілька заяв, які свідчать про нові настрої щодо розвитку взаємин з країною-агресором. Спершу мінський посланець президента Леонід Кучма заявив про необхідність зняття економічної блокади з так званих Л/ДНР, потім глава президентського офісу Андрій Богдан поліз у непритаманну для нього тему і почав говорити про російську мову для Донбасу, а тепер ось фахівець із туризму та податків Данило Гетьманцев заявив про доцільність постачання води в Крим.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

колаж

Тут ще варто згадати, що сам Володимир Зеленський любить рекламувати свої знання російської мови, натякаючи, що на сході можна і треба розмовляти російською. Крім того, саме Зеленський спершу мовчки спостерігав за поверненням російської делегації в ПАРЄ, а потім нагримав на делегацію українську за намір влаштувати демарш із такого приводу.

Усі ці та інші пазлики складаються в досить однозначну картинку: нова зелена команда збирається відмовитися від порошенківської доктрини "жодної поступки ворогу", яка базувалася головним чином на мобілізації національної свідомості та використанні дипломатичного інструментарію тиску на РФ. Судячи з усього, позиція офісу Зеленського – піти на частину вимог Кремля в обмін на локальні вимоги Києва: наприклад, звільнення затриманих українських моряків, потім – обмін полонених у форматі "всіх на всіх" та, очевидно, відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Якщо фантазувати далі, то і мир у "мінському форматі", який, як відомо, засадничо не вигідний Україні.

Новини
Телеміст з Росією – спецоперація Кремля

Реальність цього геополітичного пазлика підтверджується словами самого президента Зеленського, який на одній зустрічі сказав приблизно таке: ми повернемо моряків, але не завжди зрозумілими для суспільства методами, тому потребуватимемо підтримки в цьому питанні.

"Мінський мир", навіть дорога у цьому напрямку - дуже складне і дражливе питання для українського суспільства. Адже для одних – це мир, для інших – зрада національних інтересів, повернення в зону російського впливу та втрата ключових західних партнерів, котрі навряд чи зрозуміють поворот від "Росія - агресор" до так званої двовекторності імені Леоніда Кучми зразка 1994-го. Тоді вона, може, була й виправдана... а, можливо, і була помилкою. Бо, пішовши шляхом Польщі та країн Балтії, ми ще в 90-х пережили би ту турбулентність економіки, в яку реально довелося потрапити після 2014-го: дорогий газ, реальный розрив економічних взаємин з РФ + плюс торговельна блокада України.

Що тепер? Повернемося назад, відновимо торгівлю, заробимо додаткових 3-5 відсотків ВВП, на які відкриємо дорогущий пам'ятник жертвам АТО і повернемо Росії 3 млрд доларів януковицького кредиту? З відсотками, звичайно...

В кожному окремому кроці офісу Зеленського, здавалося б, немає нічого поганого. Дійсно, можна відновити постачання води в Крим, ще й заробляючи на цьому гроші, бо зараз вода просто тече собі невідомо куди... Тим паче, що на півострові наші громадяни.

Можна піти на компроміс із Донбасом і дати більше прав регіональній мові нацменшин, зокрема – російській... Мир і благополуччя країни того варті.

Навіть економічну блокаду терористів можна зняти.

Але...

Але при цьому треба розуміти, що:

  • по-перше, зелена команда здійснює лише один канал комунікації з РФ, другий – за такими адептами Володимира Путіна, як Віктор Медведчук. Телеміст українського телеканалу з пропагандиським російським – це лише початок. Далі буде знято всі заборони на трансляції російського агітпропу, а всі нев'їздні персони стануть голубами миру. Знаючи любов Кремля до тролінгу, цілком варто очікувати призначення Скабєєвої послом в Україні. А чому ні? Перевантаження ж взаємин.

  • по-друге, про нову геополітику Зеленського не можна судити з окремих кроків, треба завжди дивитися, в який вектор вони складаються. І тут, на жаль, поліваріантність дуже невисока.

Але в цій ситуації залишається лише спостерігати: бенефіціар майже 3/4 голосів виборців має право на формування власної геополітичної стратегії. Він не повинен при цьому радитися і погоджувати свою діяльність з країною (під цим словом я маю на увазі звичайних виборців, адже вони своє слово сказали).

Всі вільні.

P.S. Вдень 8 липня стало відомо, що NewsOne раптово скасував телеміст із Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск на телеканал.

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Орест СохарОрест Сохар
Тема
Телеміст із Росією
Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
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Кучук Олександр
Кучук Олександр
Какой бред написал этот писака!!! Обкурился. В Украине мнение формирует Народ, Украина не россия, где барин отдубасил народ, значит любит этот народ.
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Орест Сохар шо порохобот пархатый, всё спиваешься?))
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Президент Зе опублікував звернення до В. Путіна, де запропонував «поговорити». Про те, чий Крим, кого немає на Донбасі, ну і в цілому обговорити ситуацію. Звернення вкрай грубе і ігрове, розраховане на недосвідчену публіку, належну пишатися своїм національним типу лідером: ось він який, самому Путіну ультиматуми ставить! Тим часом, як кажуть в інтернеті, мем смішний, а ситуація страшна. По-перше, кого Зе покликав в арбітри? Меркель і Макрон ладно, це члени Нормандського формату. Але стара кульгава качка Мей і Трамп? Які, прошу зауважити, хоч де-факто і знаходяться біля керма України, членами переговорного процесу не є. Їм там що робити? Знову травити байки про Скрипаль і втручанні в вибори? Перше, що напрошується - страх. Банальний страх Зеленського перед російським президентом. Тому що реально Зе не може пред'явити нічого, тоді як компромату на ВСУшніков і відморозків нацбатов у Кремля предостатньо. Друге - Зеленський намагається підіграти Трампу у виборчій кампанії останнього, та й перед виборами в Раду теж. Він наївно сподівається, що ось зараз Донні грюкне по столу і всі проблеми вирішаться, заодно рейтинг один одному піднімуть. Чи не зважаться і не піднімуть. Нагадаю, що після зустрічі з ВВП на полях «Двадцятки» Трамп перед Туреччиною вибачався за тиск через С-400. Третє. Таке нахабне заяву свідомо відмовний, навіть незважаючи на м'яку реакцію Пєскова «ініціатива буде розглянута», бо Москва ультиматумів не приймала, не приймає і не братиме. Але це Зеленському та потрібно, йому треба сказати, мовляв, бачите, я запропонував - вони відмовилися, так що скачемо далі. Однак, можна розцінювати це як жарт, але чом би й ні, Росія може запропонувати зустрічний формат. Зе пропонує 5 на 1? Зробимо 5 на 5: Зе, Трамп, Меркель, Макрон, Мей проти Путіна, Сі, Роухані, Мадуро і Асада. Правда, Асад зайнятий домашніми справами, так що зійде і Моді. Або Конте, а можна Сальвини. Зате чесно. Якщо Зе не може обійтися без групи підтримки, чому Росія повинна відмовлятися? Тим більше, коли Зе і покликана гоп-компанія відмовляться від такого формату, уже Москва зможе завити, що самі нас покликали, а не з'явилися. І влаштувати дружній сабантуйчик в своєму тісному колі.
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