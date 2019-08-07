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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Зеленскому пора очнуться

6.2т Читати матеріал російською

После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырёх украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону"

Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на "ту сторону", а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны.

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И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир?

Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира.

Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Как может очнуться моральный деградант? Такое не лечится.
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Попрошайка криворожская
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Hecke Josef
Hecke Josef
Для того,чтобы понять эту простую истину, нужны мозги и адекватное окружени,вместо коллаборатов.А этого как раз у оного персонажа-напрочь отсутствует
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