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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Зеленский недооценивает тех, кто выходит на улицы

9.7т Читати матеріал російською

Многие наблюдатели, которые комментируют решение президента Владимира Зеленского об отказе от военного парада, сравнивают его с аналогичными решениями Виктора Януковича

Логика в этом, разумеется, есть. Но это не стремление быть наследником Януковича. Это попытка конкурировать с Януковичем. Вернее, с преемниками Януковича из бывшей Партии Регионов, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Предвыборные рейтинги показывают, что виртуальной партии нового президента будет не так уж просто создать "монобольшинство" в Верховной Раде. А ведь Зеленский и затевал котовасию с летними выборами – ради этого "монобольшинства". Потому что только его формирование может уменьшить зависимость бывшего шоумена от акционеров его политического проекта. А вот коалиция с различными политическими силами – от "Оппозиционной платформы" до "Батькивщины" - эту зависимость увеличить.

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Зеленский должен возглавить парад

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Не секрет, что огромная часть электората Зеленского во втором туре выборов – это жители восточных и юго-восточных областей страны, среди которых - бывший электорат Партии Регионов и современный электорат "Оппозиционной платформы" и "Оппозиционного блока". Платформа Медведчука в последние недели наращивает свой рейтинг не в последнюю очередь благодаря умелым информационным провокациям вроде того же телемоста с Россией. И заставляет Зеленского делать заявления, которые могут лишить его партию поддержки пророссийского электората. А расширять базу поддержки засчет проукраинского электората Зеленскому не так уж и просто – за этот электорат борется целая группа политических сил, и новых, и старых.

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Протяг із вікон Овертона

Вот Зеленскому и приходится "посылать сигналы" тем, кто проголосовал за него во втором туре выборов главы государства, а на парламентских выборах собирается поддержать партию Бойко и Медведчука. Другое дело, что такого рода сигналы усиливают недоверие к президенту со стороны активного населения и закладывают мины замедленного действия под саму, и без того очень непрочную, конструкцию новой власти – вне зависимости от того, кто победит на выборах и сформирует коалицию и правительство. Но Зеленский, который никогда не был активным участником политических и общественных процессов в стране, явно недооценивает важность общественной реакции и опасность противостояния с теми, кто не только ходит на выборы, но и выходит на улицы.

И в этом он действительно очень напоминает Януковича.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
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