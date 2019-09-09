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10 вересня • оновлено в 06:28
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Спасти Путина от трибунала

8.3т Читати матеріал російською

В российской столице прошла первая после обмена заключенными между Москвой и Киевом пресс-конференция журналиста Кирилла Вышинского.

Собственно, сразу после того, как российский самолет с освобожденными Украиной россиянами и украинцами (как известно, большая часть людей, которых затребовала Россия – не ее граждане, а граждане Украины) приземлился во Внуково, стало ясно, что именно Вышинский и будет лицом этого обмена.

Об остальных освобожденных, прежде всего о бывшем командующем ПВО "Донецкой народной республики" Владимире Цемахе, выдача которого и стала причиной обмена, российские СМИ предпочитают помалкивать. Главный редактор телеканала Russia today Маргарита Симоньян даже размыла на опубликованной в социальных сетях фотографии освобожденных практически все лица – кроме лица Вышинского.

Маргарита Симоньян@M_Simonyan

Наши возвращаются. Уже летят.

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"Железный зэк" замолчал

Умолк и телеграмм-канал "железного зэка" и "снайпера ДНР" Игоря Кимаковского, который тот вел с конца августа. Как известно, Украина – не Россия, и вести такой канал проще из украинской тюрьмы, чем с российской воли.

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Впрочем, в своём телеграмм-канале Кимаковский, который воевал за "ДНР", называет себя поставщиком гуманитарной помощи населению Донбасса – не более того.

Такой же коллективный образ несправедливо арестованных и осуждённых создавал на своей пресс-конференции и Вышинский, утверждавший, что некоторые из переданных заключённых ни в чем не виноваты.

В компании убийц и террористов

Впрочем особого энтузиазма в этих словах журналиста РИА Новости не наблюдалось: Вышинский постарался максимально дистанцироваться от своих попутчиков и отметил, что мало с ними знаком. Это и неудивительно: игнорировать информацию о том, что среди переданных России людей есть классические убийцы и террористы, очень трудно – если, конечно, задумываешься о своем будущем.

А Вышинский о своём будущем задумывается – именно поэтому он практически до самого последнего времени не соглашался ни на какой обмен и выражал желание остаться в Украине, чтобы доказать свою невиновность.

Но присутствие Вышинского среди освобожденных оказалось необходимым Кремлю по одной простой причине: его выдача завершала архитектуру обмена. Архитектуру, в которой Цемах, показаний которого на процессе по "Боингу" опасалось российское руководство, – это и есть главная и, по сути, единственная фигура, ради выдачи которой Владимир Путин согласился на обмен. Вышинский – прикрытие, а все остальные – нагрузка, о которой в России не вспоминали вплоть до задержания Цемаха.

И то, что Вышинский, осознавая свою роль во всей этой операции "спасения Цемаха", а по сути, спасения Путина и российского руководства от международного трибунала, исполнению этой роли противился, вполне естественно.

Как естественно и то, что он не мог этой роли избежать.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: belsat.eu
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Савченко Александр
Савченко Александр
Вислоухие, а как же так получается : по Конституции краины ЗАПРЕЩАЕТСЯ выдавать граждан Украины другому государству, тем более "оккупанту" ?! Получается , передав России 23 украинца, Зеленский вытер ноги о Конституцию ? Тогда он уголовник, вислоухие...
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Chernyshev Vladimir
Chernyshev Vladimir
Савченко Александр, это не принудителтная выдача, это добровольная бесплатная путёвка. В теории даже не в один конец для этих граждан.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Заднеприводный Портников неустанно продолжает пороть чушь для наивных свидомых мальчиков
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"большая часть людей, которых затребовала Россия – не ее граждане, а граждане Украины". Ну да, надо же кем-то дополнить 12 обмененных россиян, до численности выставленных на обмен скакуасов! Впрочем, Украина согласилась менять украинцев на украинцев, без всяких оговорок...:)
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