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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Украинский народ – великий разрушитель

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После внеочередных парламентских выборов, на которых большинство голосов получила виртуальная партия нового президента страны, Украина становится похожа не столько на себя саму из недавнего прошлого, сколько на Россию Путина или на Беларусь Лукашенко.

Причем даже не на Россию раннего Путина, а на страну, в которой удалось добиться тотального объединения номенклатуры и населения вокруг нового президента, на страну "Единой России". И не на Беларусь раннего Лукашенко, в которой парламент еще сопротивлялся самоуправству наглого сумасброда, а на Беларусь, в которой законодательная власть просто превратилась в продолжение президентской администрации. Зеленскому удалось пройти путь руководителей двух соседних стран по нейтрализации парламента с куда большей скоростью, чем самим Путину и Лукашенко, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Переболеть Украиной России не удалось

Но это вовсе не значит, что уже завтра – или осенью – Украина превратится в мрачное авторитарное государство, в котором вся власть будет сосредоточена в офисе президента страны, парламент станет "взбесившимся принтером" по образцу Государственной Думы, судебная власть растворится в исполнительной, а телеканалы будут славить "слугу народа", который превратится в "отца нации". Нет, конечно, и Рада будет "принтером", и суды станут послушны, и многие телеканалы – лояльны.

Но весь этот банкет должен кто-то оплачивать. Путин и Лукашенко – не самые выдающиеся политики современного мира. И на население им плевать. Но у Путина были нефтедоллары, а у Лукашенко – российские подачки. Путинский режим выстроен именно на доходах от продажи энергоносителей, лукашенковский – на крохах с барского стола, на паразитировании на российской экономике.

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Ми партія війни за Україну. Малоросам цього не зрозуміти

Выстроить авторитарный режим на кредитах международных финансовых организаций не удавалось еще никому. Украину, как всегда, спасет ее бедность, отсутствие у большинства населения государственного инстинкта и готовность народа к сопротивлению в ситуации, когда его ожидания не оправдываются.

Россиян в решительной борьбе против авторитаризма всегда останавливал именно имперский инстинкт, боязнь "разрушить Россию" вместе с режимом. У белорусов такого инстинкта нет, но и способности к сопротивлению не наблюдается. А вот то, что у украинцев сочетаются и то, и другое, и третье, делает украинский народ великим разрушителем – и разрушителем чужих империй, и разрушителем любых попыток построить авторитаризм, и разрушителем своего собственного будущего.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
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Тарас Бор
Тарас Бор
Volovik Oleg,похоже это тебя родили на бетон.Может Форбст ещё опубликует состояние родственников Порошенко и его доверенных лиц,на которых переписаны активы "обедневшего" Петра Алексеевича?
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
попередня влада грабувала Україну де тільки змогла!прості цифри збагачення президента Порошенка за час його керування Україною-вражають!!! це пряме підтвердження що Україна багата країна,не потрібно красти,людині не потрібно мільярди!Якщо правильно керувать то ми українці не будемо бідними!Підсумовуючи події останніх 10-15 років український народ не руйнівник а навпаки ....Слава українському народу!!!!!!!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Судя по уже звучащим намекам, большинство киевских политиков ожидают досрочных выборов президента (а затем и парламента) года через два.
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