После внеочередных парламентских выборов, на которых большинство голосов получила виртуальная партия нового президента страны, Украина становится похожа не столько на себя саму из недавнего прошлого, сколько на Россию Путина или на Беларусь Лукашенко.

Причем даже не на Россию раннего Путина, а на страну, в которой удалось добиться тотального объединения номенклатуры и населения вокруг нового президента, на страну "Единой России". И не на Беларусь раннего Лукашенко, в которой парламент еще сопротивлялся самоуправству наглого сумасброда, а на Беларусь, в которой законодательная власть просто превратилась в продолжение президентской администрации. Зеленскому удалось пройти путь руководителей двух соседних стран по нейтрализации парламента с куда большей скоростью, чем самим Путину и Лукашенко, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новини Переболеть Украиной России не удалось

Но это вовсе не значит, что уже завтра – или осенью – Украина превратится в мрачное авторитарное государство, в котором вся власть будет сосредоточена в офисе президента страны, парламент станет "взбесившимся принтером" по образцу Государственной Думы, судебная власть растворится в исполнительной, а телеканалы будут славить "слугу народа", который превратится в "отца нации". Нет, конечно, и Рада будет "принтером", и суды станут послушны, и многие телеканалы – лояльны.

Но весь этот банкет должен кто-то оплачивать. Путин и Лукашенко – не самые выдающиеся политики современного мира. И на население им плевать. Но у Путина были нефтедоллары, а у Лукашенко – российские подачки. Путинский режим выстроен именно на доходах от продажи энергоносителей, лукашенковский – на крохах с барского стола, на паразитировании на российской экономике.

Выстроить авторитарный режим на кредитах международных финансовых организаций не удавалось еще никому. Украину, как всегда, спасет ее бедность, отсутствие у большинства населения государственного инстинкта и готовность народа к сопротивлению в ситуации, когда его ожидания не оправдываются.

Россиян в решительной борьбе против авторитаризма всегда останавливал именно имперский инстинкт, боязнь "разрушить Россию" вместе с режимом. У белорусов такого инстинкта нет, но и способности к сопротивлению не наблюдается. А вот то, что у украинцев сочетаются и то, и другое, и третье, делает украинский народ великим разрушителем – и разрушителем чужих империй, и разрушителем любых попыток построить авторитаризм, и разрушителем своего собственного будущего.

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