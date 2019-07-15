Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Украина под колесами

11.8т Читати матеріал російською

Могут, конечно, сказать, что два тяжелейших дорожно-транспортных происшествия с участием кортежа нового президента страны и одного из новоявленных руководителей виртуальной, но потенциально правящей партии – простые совпадения

Мало ли что может случиться на украинских дорогах! Мало ли кто может оказаться за рулем! Как можно использовать трагедии в политическом анализе, должно быть стыдно, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новини
Когда мы из рабов станем украинцами?

Мне и было бы стыдно, если бы я не занимался не только украинской, но и российской политикой. И не знал бы, что дорожно-транспортные происшествия с участием российских кортежей, машин чиновников и деятелей "Единой России" - это один из самых распространенных сюжетов российских новостей последних 20 лет. Российские "слуги народа" (если вы забыли, в России чиновников именно так и называют) ездят как хотят, давят, кого хотят, а потом еще и отделываются легким испугом. Словом – Россия давно уже под колесами их роскошных автомобилей.

Но для того, чтобы понять, как это произошло, нужно вернуться на двадцать лет назад и вспомнить, как появилась "Единая Россия" - тогда эта партия называлась "Единство". Поскольку практически никто из чиновников и губернаторов не верил в победу никому не известного в стране ставленника семьи Ельцина Владимира Путина, олигарх Борис Березовский затаскивал в эту партию в буквальном смысле слова проходимцев, случайных людей. Это были "новые лица" в прямом, "украинском" смысле этого слова. О будущем главе фракции "Единство" и председателе Государственной Думы Борисе Грызлове было известно только то, что он – одноклассник нового директора ФСБ Николая Патрушева. Сергей Миронов, который вскоре занял третий пост в стране – председателя Совета Федерации – до похода в политику был безработным. Дмитрий Медведев преподавал в университете и занимался юридической практикой, в администрации президента он появился только в конце 1999 года. О путинских друзьях по кооперативу "Озеро" я уж и не говорю – все они были никто и политикой не занимались. Это был самый настоящий "Квартал 95", только без провинциальных хохм.

Новини
Минская колея ведет не в ту сторону

И, между прочим, авторитарные режимы, задача которых цементировать влияние олигархата, так всегда и приходят к власти – с "новыми лицами" и антиолигархическими лозунгами.

Возникает простой вопрос – а почему они тогда начинают давить людей? Ну это просто. Проходимцы оказываются пассажирами стремительного "социального лифта", а модель успеха перед глазами у них одна – это отнюдь не велосипед незадачливого разрушителя Украины Голобородько, а роскошный автомобиль местного депутата или прокурора. Если депутат или прокурор делал, что хотел, то нашему герою тем более все дозволено. Он – "слуга народа", ему никто ничего не сделает. И у народного избранника в буквальном смысле слова отключаются мозги – у тех, разумеется, у кого они вообще еще были. Таков эффект стремительной смены элит в бедных дезориентированных странах – "слуги народа" начинают беспощадно давить народ.

Новини
8-й тиждень дипломатії Зеленського: зовнішня політика залишається заручником виборчих перегонів

Россиян извиняет то, что у них в 1999-2000 году вообще не было альтернативы, конкуренция шла между двумя колоннами чекистов и бандитов, которые потом благополучно объединились, изнасиловали Россию и напали на Украину.

Украинцы свою судьбу под колесами выбирают сами. Но у них есть другое преимущество. Они живут не просто в бедной стране, они живут в стране, которая еще не очень скоро станет богатой. Нефть, которая дала возможность Путину, его друзьям и российским олигархам построить авторитарный режим, у нас не появится. А поэтому желание заменить нынешних проходимцев следующей порцией спасителей Отечества возникнет у украинцев уже через несколько даже не лет, а месяцев. Без денег авторитаризм не построишь и людей долго не подавишь.

Мы очень скоро выберемся из-под колес очередного бессмысленного автомобиля. Важно только не попасть потом под следующие колеса.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
19
5
Смішно
105
Цікаво
58
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Портников -лучший !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Веселов Валерий
Веселов Валерий
ВП говорить те що думають всі розумні люди в Україні...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Таков эффект стремительной смены элит в бедных дезориентированных странах – "слуги народа" начинают беспощадно давить народ..."- а это по-Божьму, как раз. Так Бог учит людей. А КАК их иначе, этих 73% ваты, научишь?
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel