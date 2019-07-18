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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Указ Путина: просто так он ничего не подписывает

13.8т Читати матеріал російською

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому упрощается выдача российского гражданства жителям всех районов Донецкой и Луганской областей Украины – а не только тем, кто живет на оккупированных территориях нашей страны

Этот указ уже был ранее анонсирован в Кремле, но то, что он подписан как раз накануне украинских парламентских выборов, является четким сигналом пророссийским силам. И одновременно напоминанием о том, что война и дезинтеграция Украины будет продолжаться, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Новый указ президента Путина создает для российского президента отличные возможности маневра и выбора дальнейшей судьбы враждебного государства, которое глава соседней страны хочет уничтожить. Путин может выбрать, например, вариант "восстановления территориальной целостности народных республик", о чем неоднократно говорилось и в Донецке, и в Луганске. При этом освобождать будут не просто территории, будут помогать российским гражданам.

Но есть и другой вариант, более мирный – объединение Донбасса и создание автономии, населенной гражданами соседней России. После этого на будущем Украины, ее европейской интеграции и благополучии можно будет поставить жирный крест. А избиратели Донбасса из бывших избирателей Януковича или Зеленского превратятся просто в избирателей Путина. Ну или Медведева.

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Гвоздь в крышку гроба марионеток Кремля

Какой вариант – отторжения всей территории Донбасса от Украины или "впихивания" оккупированной части с тем, чтобы она поглотила и подчинила себе остальной Донбасс – выберет Путин, сказать пока что сложно. Однако очевидно, что российский президент и его сторонники в Киеве действуют по четкому плану, которого нет у украинской власти и общества. Уже не раз приходилось писать, что Украина вообще выживала главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Если Путин перестанет ошибаться – нам несдобровать.

Избрание новым украинским президентом Владимира Зеленского и неминуемый после парламентских выборов переход власти к виртуальной партии "Слуга народа" и олигархическим группировкам создает для российского президента небывалое окно возможностей. Что думает президент Украины об окончании войны, мы в очередной раз услышали вчера – Зеленский вообще не понимает, почему эта война началась и каковы ее цели. Кто будет противостоять России в исполнительной власти, мы вообще не знаем. Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят.

Путин не подписывает указов просто так.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Особа
Володимир Путін
Джерело
Джерело: espreso.tv
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
обидно,что вы как известный политолог,отнесли меня к части люмпенизированного электората,мое мнение ,большинство журналистов которые восхищались Порошенко и его командой деморализованы! а вот мнение европейских политологов такое, что Порошенко помог Медведчуку вернуться на орбиту Украины, и сейчас и Порошенко и Медведчук работают на Кремль на двух фронтах и максимально гадят Зеленскому!!! Вы этот факт проанализируйте!!!
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Мамчик Таня, похоже, что оценку вам он дал правильную ((((.
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lazar galka
lazar galka
пономарь, портников. А я вот не поленилась и подняла архив украинских новостей за июнь 2014 года. Если бы все сбылось, что тогда обещали украинские новости, то мир выглядел бы сейчас вот так: 1. Россия развалилась еще год назад. 2. Путин осужден в Гааге и отбывает пожизненное заключение. 3. Крым и Кубань — в составе Украины- 4. В 2015 году Украина вступила в НАТО, а в 2016 — в ЕС. 5. Средняя зарплата на Украине — 2200 евро, а пенсия —1200 евро. 6. Украина отправляет гуманитарную помощь в Москву. 7. Европа завалена дешевыми и качественными украинскими товарами. 8. На "Антонове" построено уже 300 Боингов. 9. Украинцы пользуются дешевым газом собственной добычи по 40 долларов за 1000 кубометров. Интересно, что и где пошло не так?
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
lazar galka, единий спосіб вам знайти спокій для вашої загубленої душі, то є відділити праву лобну долю від лівої.
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