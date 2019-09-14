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14 вересня • оновлено в 11:45
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Россия отыгрывается и близка к победе

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Журналистика - не пропаганда, как многим хочется думать, а всего лишь сухая констатация и беспристрастный анализ очевидных фактов, которые многим не интересны.

И я - всего лишь журналист, а не пропагандист, как многим хочется думать:).

Когда Украина ценой неимоверных жертв и благодаря ошибкам Кремля обыгрывала Россию, я честно об этом писал. Многим в России это не нравилось.

Новини
Объединение ради грабежа

Сейчас, когда украинцам больше не хочется жертв, а Кремль перестал нервничать и ошибаться, Россия отыгрывается и близка к победе, к возвращению Украины если не в стойло, то в "серую" зону, откуда до стойла рукой подать. И это не нравится многим в Украине.

Но меня, если честно, мало интересуют мнения. Меня интересует реальность. А эта реальность не позволяет рассчитывать на позитивные изменения в Украине, как бы мы этого не хотели.

Спасти страну от карикатурного авторитаризма и поглощения Кремлём могут только позитивные перемены в России.

Если они будут.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Telegram Виталия Портникова
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
Что бздливые зебилы, которые "устали от войны" и ползут на брюхе в Кремль, правда глаза колет? Продажные твари, поющие в унисон с ольгинцами. Деды небось полицаями при немцах были?.
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Кухаркин Вадим
Кухаркин Вадим
г-н Портников лучше, чем писать о политике чушь , лучше напишите статьи, близкие вам : " Как это быть пассивным геем", " Анальные забавы в эпоху революции достоинства", " В Европу через жопу" и т.д. Почему всякий педераст считает, что он может говорить о России и Путине свысока?
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Марчук Игор
Марчук Игор
Он оперирует фактами но здесь он просто нарыгал без фактов !!! И не разу не пропагандист и не порохобот :-)))
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