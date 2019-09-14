Журналистика - не пропаганда, как многим хочется думать, а всего лишь сухая констатация и беспристрастный анализ очевидных фактов, которые многим не интересны.

И я - всего лишь журналист, а не пропагандист, как многим хочется думать:).

Когда Украина ценой неимоверных жертв и благодаря ошибкам Кремля обыгрывала Россию, я честно об этом писал. Многим в России это не нравилось.

Новини Объединение ради грабежа

Сейчас, когда украинцам больше не хочется жертв, а Кремль перестал нервничать и ошибаться, Россия отыгрывается и близка к победе, к возвращению Украины если не в стойло, то в "серую" зону, откуда до стойла рукой подать. И это не нравится многим в Украине.

Но меня, если честно, мало интересуют мнения. Меня интересует реальность. А эта реальность не позволяет рассчитывать на позитивные изменения в Украине, как бы мы этого не хотели.

Спасти страну от карикатурного авторитаризма и поглощения Кремлём могут только позитивные перемены в России.

Если они будут.

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