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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Путин выискивает болевые точки Украины

5.3тЧитати матеріал російською

Решение Окружного административного суда Киева о возвращении столичным проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича наименований советского времени – это не просто демонстрация реваншистских настроений в судебной системе

Это, прежде всего, доказательство того, что именно судебная система будет использоваться как орудие хаоса. В первую очередь хаоса, а не реванша, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Украинский суд

Украинский суд

Цензор.НЕТ

Уже приходилось отмечать, что российского президента Владимира Путина не интересует успех или поражение нового украинского президента Владимира Зеленского.

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Нет, Путина, который уже готовится к возвращению нашей страны в российскую "сферу влияния", в первую очередь интересует именно хаос. Потому что только хаос может помочь ему убедить Запад, что Украины как государства не существуют, что все украинские государственные институции – от судов до офиса президента – всего лишь декорации, за которыми скрываются банальные клановые интересы.

Именно поэтому уже между первым и вторым туром выборов президента страны, когда победа Зеленского стала очевидной, судебная система внезапно заработала как хорошо отлаженный механизм принятия алогичных решений.

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Но внезапным такое "перевоплощение" украинских судей может назвать только очень неопытный и неинформированный наблюдатель. На самом деле эта внезапность – часть плана по хаотизации Украины. И этот план успешно воплощается в жизнь.

Дело вовсе не в Бандере, Шухевиче, Ватутине. Дело в том, что специально выискиваются болевые точки, которые могут расколоть украинское общество и радикализировать настроения. Которые должны убедить одних, что новая власть – это власть реванша бывших регионалов, а Зеленский – новый Янукович (и тогда решение суда логично, ведь после избрания Януковича суд отменял указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины), других – что Зеленский на самом деле "предатель", который не хочет целовать ботинки Путина, третьих – что "националисты" не сдаются и готовы бороться с "выбором народа", четвертых – что "пятая колонна" готовится к полному захвату власти и капитуляции перед Москвой, пятых…

Это и есть создание хаоса, в котором Украина должна завязнуть, лишиться и воли к сопротивлению России, и способности к развитию. Превратится в арену беспощадной схватки всех против всех.

А украинские судьи своими решениями должны этому поспособствовать.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Джерело
Джерело:espreso.tv
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"что все украинские государственные институции – от судов до офиса президента". Он вообще понимает что такое "институция" и чем она отличается от "института"?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ivanov Igor, Если сравнивать тебя с Портниковым по уровню понимания названных тобою вещей, то тебя, как бы, и не существует: "величина", которой можно пренебречь.
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кудря александр
кудря александр
"беспощадной схватки" не получится, ибо избиратели зеленского "беспощадны" могут быть лишь к шаурме. Когда по улицам будут идти новые добробаты под прапорами УПА и портретами шухевича, вся эта мызамирская всрань и к окнам не подойдет. Слишком много людей прошло АТО, слишком много мы потеряли, чтобы допустить реванш пророссийской погани. Их спасение лишь в одном - в путене, но тут уж - как Бог даст.
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Старостин Владислав
Старостин Владислав
У Портникова 2 болевые точки, одна из них - голова, а про вторую всем и так известно... Ах да... Еще болезненное пристрастие к образу ВВП...
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