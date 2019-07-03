ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Протесты на Майдане: они не пройдут

8.1тЧитати матеріал російською

Вчерашние протесты на Майдане, как и недавнее возмущение у администрации президента Украины, демонстрируют, что гражданское общество живо и готово защищать страну

И в ситуации, которая сложилась в Украине после президентских выборов и которая неминуемо сложится после парламентских, это не просто его право. Это его обязанность, это один из самых важных рычагов для сохранения государства. Потому что когда электоральный рычаг используется не для создания эффективной сильной власти, а для усиления позиций популистов и проходимцев, для создания в обществе атмосферы хаоса и недоверия, спасти страну может только перманентный протест, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

hromadske.ua

Новини
Надання московській мові офіційного статусу "на Донбасі". Що з цього вийде?

Мы видим, что проблема страны - отнюдь не только в неопытном президенте. Отнюдь не только в его команде, у представителей которой диаметрально противоположные представления о будущем Украины. Проблема страны - в неэффективных институциях, которые зачастую работают не на ее интересы, а на интересы олигархов и чиновников из домайданного прошлого. Украинских судей назначал не Зеленский - но слабость, неопытность и некомпетентность президента даёт им возможность установить в стране режим судебного произвола. Кандидатов в ЦИК предлагал не Зеленский - но стремление членов комиссии попасть в новый, до конца неясный мейнстрим заставляет их принимать парадоксальные с точки зрения даже не права, а обычных фактов решения. А теперь только представьте, какой хаос начнётся в стране после парламентских выборов! Сколько Остапов Бендеров с депутатскими значками, сколько наспех найденных "новых лиц" с ближайшего района захочет использовать новые возможности, чтобы жизнь у них удалась!

Новини
Невыученные уроки: России нужна Украина

Воспрепятствовать этому сползанию страны к неуправляемости, хаосу и реваншу пророссийских сил можно только контролем и протестом. При этом контроль и протест могут предотвратить необходимость очередного национального восстания, которое может оказаться губительным для государства и привести к потере очередного региона на востоке страны. Нужно понимать, что сегодня мы имеем дело отнюдь не с режимом Януковича, у представителей которого были ясные и чёткие представления об архитектуре власти и ее ориентации на Кремль. Мы имеем дело со слабым руководством без какого-либо понимания собственных намерений, действий, планов. По сути - с пустотой. Эту пустоту дезориентированного государства каждый пытается заполнить, как может - посмотрите на точные действия реваншистов, от покупки каналов до регистрации на выборах.

А задача украинского гражданского общества - с помощью консолидации и перманентного протеста заполнить эту пустоту украинским содержанием.

Они не пройдут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:espreso.tv
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
20
7
Смішно
51
Цікаво
45
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ivanov koly
ivanov koly
Портников все правильно и толково излагает, потому и бесит кремлеботов , у них не хватает мозгов что-либо конкретное возразить
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Портников - пророк и учитель. Портников -лучший !
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Бондаренко Ирина
Бондаренко Ирина
Портников может хватит чушь нести !!! Согласна этот сайт для таких как ты врунов и т.д.плохих людей !!! Его нужно закрыть!!! Очень плохой сайт!!!Это мнение 100/ части Украины!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
8
Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
Бондаренко Ирина, Сказало НІХТО!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Галич Станіслав
Галич Станіслав
Бондаренко Ирина, то якого х.. тут лазиш?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel