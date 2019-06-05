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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Принуждение России к миру

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Новый украинский президент Владимир Зеленский во время своего первого визита в Брюссель говорил о необходимости принуждения России к миру. Этот термин, когда его употребляет украинский президент, уверен, значительно отличается по смыслу от российского понимания "принуждения к миру".

Россия "принуждала к миру" Грузию, когда вводила свои регулярные войска на территорию Южной Осетии и создавала условия для этнических чисткок в грузинских селах этой самопровозглашенной республики. И "принуждала к миру" Украину, когда "крымская самооборона" блокировала украинские воинские части, когда посылали "добровольцев" на Донбасс и вводили регулярные войска, чтобы спасти от поражения лимитрофы "народных республик" оккупированного Донбасса, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

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Когда Зеленский говорит о принуждении России к миру, он, думаю, прежде всего имеет ввиду общее санкционное давление Запада и Украины, готовность к совместным действиям, которые действительно заставят Кремль отказаться от своего агрессивного курса, задуматься о пагубных последствиях нарушения международного права и эскалации ситуации в соседней стране.

Мирное "принуждение", о котором говорит Зеленский – это терпение. Это очень большое терпение и очень большое самопожертвование

Самый главный вопрос тут – готовы ли к такому "принуждению к миру" Украина и Запад? В военной операции, которую Кремль называет "принуждением к миру", никаких особых проблем нет – ты вводишь войска на чужую операцию, обстреливаешь, разрушаешь, убиваешь. А потом благосклонно выслушиваешь, на что готовы власти уничтожаемого тобой государства и их западные посредники – только чтобы ты убрал свои войска и перестал стрелять. Так было и с Грузией, когда тогдашний президент Франции Николя Саркози взялся остановить войну. Так было и с Украиной, когда в Минске Ангела Меркель и Франсуа Олланд пытались найти компромисс вместе с Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Так будет и впредь, когда Россия захочет напасть на кого-то из своих соседей.

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Но мирное "принуждение", о котором говорит Владимир Зеленский – это терпение. Это очень большое терпение и очень большое самопожертвование. Это не месяцы, а годы большого терпения и большого самопожертвования. Это готовность не отступать, обороняться, окапываться – но и не нападать.

Есть ли такое терпение у украинского общества, от имени которого выступает в Брюсселе новый президент? Судя по настроениям многих украинских граждан, которые считают продолжение войны одним из главных недостатков правления Петра Порошенко, о таком терпении говорить не приходится. И Владимир Зеленский с его программой принуждения России к миру уже через несколько месяцев может оказаться в меньшинстве среди собственных соотечественников.

Чем меньше терпения у украинцев, тем меньше терпения у жителей западных стран. Запад не будет терпеть за Украину

Есть ли такое терпение у Запада? Судя по тому, что многие западные политики просто-таки пытаются найти любой повод для восстановления связей с Москвой – и драма, которая сейчас разыгрывается вокруг ПАСЕ, хорошее тому доказательство – терпения у западных элит, да и у многих граждан стран цивилизованного мира, тоже не так много. И, конечно, чем меньше терпения у украинцев, тем меньше терпения у жителей западных стран. Запад не будет терпеть за Украину.

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Что же из всего этого следует? А следует именно то, о чем говорит президент Владимир Зеленский – нужно принуждать Россию к миру совместными действиями.

Нужно просто потому, что если мы не будем принуждать Россию к миру, она будет "принуждать к миру" всех остальных.

Причем, думаю, отнюдь не мирно.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Крым. Реалии
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередная пропагандистская бредятина.
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Решетников Александр
Решетников Александр
Портникова показательно выдохлась, и это уже 3-я статья ни о чем. Эх, дырявый, рано ты язык высунул - Ахметка на свержение Зеленского лярд денег посулил.. Вообщем дело принимает нешуточный оборот. Это судя по всему война. Пецемрази и олигархи решили пролить большую кровь, на которую не решился даже Янукович. У нас осталась одна надежда на добробаты и ВСУ. Да-да речь идет уже о применении ВСУ и никак не меньше.. Очевидно Кучма своими признаниями о военных преступлениях Педрилы послужил спусковым крючком срыва мерзавцев в карьер. Ну что-ж пецемрази местного розлива, вот и встал вопрос проверки на прочность вашего украинства. Выйдя на Майдан за бабло Ахметки и Медведчука вы примете непосредственное участие в уничтожении государства Украина..
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Grin Ivan
Grin Ivan
"Принуждение к миру". Скомуниздил укр у Медведева-2008 и запанувал. У вас что нибудь своё есть? Не,? Нет ничего ни истории ,ни нации,ни Государства. Тащат ,крадут у соседей по крохам.Пан от поляка , чуб от турка янычара,гопак от монголов,вышиванка от мордвы ,Киев от русских.Одно слово -Украина
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