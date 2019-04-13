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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

"Посла" звинуватили в сутенерстві

2.8т

Суд французького міста Екс-ан-Прованс ухвалив рішення про тимчасовий арешт так званого "керівника представництва ДНР" Юбера Файяра. Але з політичною діяльністю Файяра, який раніше був активістом партії Марін Ле Пен "Національний фронт", а зараз є членом ще більш одіозної партії "Вставай, Франціє!" це ніяк не пов’язано.

Політику пред’явлені звинувачення у сутенерстві. Він, звичайно ж, заперечує свою провину. У медіа натякають, що ці "послуги" Файяр надавав українським громадянкам – просто кажучи, його фейкове представництво, яке у вересні минулого року суд все того ж Екс-ан-Провансу відмовився закривати, було нічим іншим, як будинком терпимості. Ви здивовані? Я не дуже. Яка "народна республіка", такі і "посольства", пише Віталій Портніков для radiosvoboda.org.

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Суд французького міста Екс-ан-Прованс ухвалив рішення про тимчасовий арешт так званого "керівника представництва ДНР" Юбера Файяра. Але з політичною діяльністю Файяра, який раніше був активістом партії Марін Ле Пен "Національний фронт", а зараз є членом ще більш одіозної партії "Вставай, Франціє!" це ніяк не пов’язано. Політику пред’явлені звинувачення у сутенерстві. Він, звичайно ж, заперечує свою провину. У медіа натякають, що ці "послуги" Файяр надавав українським громадянкам – просто кажучи, його фейкове представництво, яке у вересні минулого року суд все того ж Екс-ан-Провансу відмовився закривати, було нічим іншим, як будинком терпимості. Ви здивовані? Я не дуже. Яка "народна республіка", такі і "посольства".

Файяр був одним із найбільш розкручених у російських і французьких медіа захисників "народних республік" і окупованого Криму. Разом із групою французьких маргінальних політиків він був на окупованому Донбасі. Арешт завадив йому відвідати Ялтинський міжнародний економічний форум, який окупаційна влада проводить у Криму. Класична біографія справжнього друга Росії, шанувальника Володимира Путіна.

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І тільки зараз французька газета Le Mond помітила, що ще 2007 року Файяр створив і зареєстрував у Марселі агентство знайомств "Любов Росії". При цьому зареєстрована ця організація з очевидним профілем діяльності була за тією ж адресою, за якою потім відкрилося "представництво ДНР"!

Тобто це не "посол" став сутенером, а сутенер – "послом". А "представництво" "народної республіки" просто допомогло мосьє Файяру розширити географію своїх послуг – він тепер міг надавати "любов" не тільки з Росії, але і з України – тобто з її окупованої частини. І чим далі просунулися б окупаційні війська – тим більше ставав би ареал зацікавленості "посла". Тепер ясно, чому в такому захваті був Файяр після відвідування окупованого Донбасу? Ви думали, що це було захоплення політика, нехай і прихильника ультраправих поглядів? А це була радість сутенера, якого запросили на невільничий ринок!

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Дивно, наскільки російське керівництво є нерозбірливим у зв’язках, ніби пройшло школу Файяра! У радянських лідерів теж були "підопічні" у західних країнах, але тоді йшлося про переконаних комуністів із політичними біографіями, учасників страйків і повстань, але ж не сутенерів! А сьогодні бути відкритим прихильником Кремля – і тим більше "народних республік" так непрестижно, що доводиться погоджуватися з чим завгодно і з ким завгодно. Навіть з послугами сутенера і з будинком терпимості замість "представництва".

Суд французького міста Екс-ан-Прованс ухвалив рішення про тимчасовий арешт так званого "керівника представництва ДНР" Юбера Файяра. Але з політичною діяльністю Файяра, який раніше був активістом партії Марін Ле Пен "Національний фронт", а зараз є членом ще більш одіозної партії "Вставай, Франціє!" це ніяк не пов’язано. Політику пред’явлені звинувачення у сутенерстві. Він, звичайно ж, заперечує свою провину. У медіа натякають, що ці "послуги" Файяр надавав українським громадянкам – просто кажучи, його фейкове представництво, яке у вересні минулого року суд все того ж Екс-ан-Провансу відмовився закривати, було нічим іншим, як будинком терпимості. Ви здивовані? Я не дуже. Яка "народна республіка", такі і "посольства".

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Файяр був одним із найбільш розкручених у російських і французьких медіа захисників "народних республік" і окупованого Криму. Разом із групою французьких маргінальних політиків він був на окупованому Донбасі. Арешт завадив йому відвідати Ялтинський міжнародний економічний форум, який окупаційна влада проводить у Криму. Класична біографія справжнього друга Росії, шанувальника Володимира Путіна.

І тільки зараз французька газета Le Mond помітила, що ще 2007 року Файяр створив і зареєстрував у Марселі агентство знайомств "Любов Росії". При цьому зареєстрована ця організація з очевидним профілем діяльності була за тією ж адресою, за якою потім відкрилося "представництво ДНР"!

Тобто це не "посол" став сутенером, а сутенер – "послом". А "представництво" "народної республіки" просто допомогло мосьє Файяру розширити географію своїх послуг – він тепер міг надавати "любов" не тільки з Росії, але і з України – тобто з її окупованої частини. І чим далі просунулися б окупаційні війська – тим більше ставав би ареал зацікавленості "посла". Тепер ясно, чому в такому захваті був Файяр після відвідування окупованого Донбасу? Ви думали, що це було захоплення політика, нехай і прихильника ультраправих поглядів? А це була радість сутенера, якого запросили на невільничий ринок!

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Дивно, наскільки російське керівництво є нерозбірливим у зв’язках, ніби пройшло школу Файяра! У радянських лідерів теж були "підопічні" у західних країнах, але тоді йшлося про переконаних комуністів із політичними біографіями, учасників страйків і повстань, але ж не сутенерів! А сьогодні бути відкритим прихильником Кремля – і тим більше "народних республік" так непрестижно, що доводиться погоджуватися з чим завгодно і з ким завгодно. Навіть з послугами сутенера і з будинком терпимості замість "представництва".

.

Файяр був одним із найбільш розкручених у російських і французьких медіа захисників "народних республік" і окупованого Криму. Разом із групою французьких маргінальних політиків він був на окупованому Донбасі. Арешт завадив йому відвідати Ялтинський міжнародний економічний форум, який окупаційна влада проводить у Криму. Класична біографія справжнього друга Росії, шанувальника Володимира Путіна.

І тільки зараз французька газета Le Mond помітила, що ще 2007 року Файяр створив і зареєстрував у Марселі агентство знайомств "Любов Росії". При цьому зареєстрована ця організація з очевидним профілем діяльності була за тією ж адресою, за якою потім відкрилося "представництво ДНР"!

Тобто це не "посол" став сутенером, а сутенер – "послом". А "представництво" "народної республіки" просто допомогло мосьє Файяру розширити географію своїх послуг – він тепер міг надавати "любов" не тільки з Росії, але і з України – тобто з її окупованої частини. І чим далі просунулися б окупаційні війська – тим більше ставав би ареал зацікавленості "посла". Тепер ясно, чому в такому захваті був Файяр після відвідування окупованого Донбасу? Ви думали, що це було захоплення політика, нехай і прихильника ультраправих поглядів? А це була радість сутенера, якого запросили на невільничий ринок!

Дивно, наскільки російське керівництво є нерозбірливим у зв’язках, ніби пройшло школу Файяра! У радянських лідерів теж були "підопічні" у західних країнах, але тоді йшлося про переконаних комуністів із політичними біографіями, учасників страйків і повстань, але ж не сутенерів! А сьогодні бути відкритим прихильником Кремля – і тим більше "народних республік" так непрестижно, що доводиться погоджуватися з чим завгодно і з ким завгодно. Навіть з послугами сутенера і з будинком терпимості замість "представництва".

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Віталій ПортніковВіталій Портніков
Місце
Франція
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Doc I
Doc I
В этом суть Рашки - у нее даже разведчики пи-сы
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Зато новоросы могут теперь гордиться, они тоже за рубеж на зароботки ездят, тока не яблоки собирать, строить или на производство (это для нищих укропов), а аж цельными дешёвыми шлюхами, во как, прочувствуйте исконно рузькую духовную скрепность донбаситов..
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Сколько яда! А ведь еще ничего не доказано! ...Сколько "сексуальной грязи", в свое время. было вылито на Главу МВФ Доминика Стросс-Кана. А потом Суд снял с него все обвинения!
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