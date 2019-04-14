Действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства, Петр Порошенко в одном из выступлений заметил, что его конкурент во втором туре выборов шоумен Владимир Зеленский прячется за голограммой.

Сравнение, конечно, имеет право на существование – если учесть, что реального Владимира Зеленского его избиратели практически не видели, и представляют его в первую очередь по роли незадачливого "президента" Василия Голобородько из сериала "Слуга народа" и миниатюрам в популярном "95-м квартале" — одном из украинских клонов российского КВН.

Но оказалось, что выиграть у голограммы выборы гораздо труднее, чем у классического оппонента. Порошенко ведет самый настоящий бой с тенью – а тень только насмехается.

За последние недели президент дал, кажется, больше интервью, чем за все пять лет своего пребывания на посту главы государства. Он даже пришел на канал "1+1", принадлежащий проживающему в Израиле олигарху Игорю Коломойскому. Именно на этом канале в последние годы выходят и "95-й квартал", и сериалы шоумена. Но самого Зеленского на телеканале не было, он поговорил с президентом по телефону. Впрочем, возможно Порошенко, прекрасно осведомленный об отъезде конкурента в Париж, именно этого телефонного разговора и добивался – чтобы зритель "опорного" для Зеленского телеканала "1+1" услышал хотя бы голос "живого" кандидата.

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И, действительно, у части публики этот живой, неподдельный Зеленский вызвал такое же неподдельное изумление. Думаю, до второго тура выборов больше таких ошибок кандидат не допустит, и перед широкой публикой не появится.

Порошенко, который принял вызов Зеленского о проведении дебатов на стадионе "Олимпийский", предложил встретиться за неделю до выборов. Расчет понятен – шок, связанный с появлением "настоящего", а не телевизионного Зеленского, может оказаться столь сильным, что обрушит рейтинг вероятного победителя. Но окружение Зеленского понимает это не хуже президента и его команды. 14 апреля Зеленский никуда приходить не собирается. Он будет на стадионе 19 апреля, когда претенденты должны находиться в студии Общественного телевидения на предусмотренных законом дебатах. И, скорее всего, претенденты так и не встретятся лицом к лицу. Но даже если и встретятся, даже если и поговорят — до выборов останется всего лишь день. И потенциальный избиратель Зеленского просто не успеет понять (или не захочет понять), что произошло.

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Можно называть Зеленского голограммой и виртуальным персонажем, вот только выиграть у голограммы и виртуального персонажа очень трудно, почти невозможно. Просто потому, что избиратель связывает свои ожидания с персонажем, а не с реальным человеком. Виртуальный персонаж – и это, действительно, ново не только в украинской, но и в мировой политике – может ничего особенного не обещать избирателю. Он сам по себе – обещание, сублимация мечты, которая у каждого поклонника своя, собственная. И, кстати, речь идет отнюдь не только о простых гражданах, но и о вполне серьезных людях, которые провели в политике не одно десятилетие.

Изгнанный с Украины бывший президент Грузии Михаил Саакашвили активно агитирует за Зеленского, которого воспринимает как борца с коррупцией. Но Зеленского поддерживают и антагонисты Саакашвили — бывший премьер-министр Януковича Николай Азаров и другие соратники беглого президента, уверенные, что человек, которого они помнят, как генерального продюсера главного провластного канала домайданной эпохи, станет в будущем их союзником. Кто-то рассчитывает, что Зеленский остановит "антинародные реформы" последних лет, а кто-то ждет, что он начнет реформировать страну по-настоящему и решится на то, на что не смогла пойти послемайданная власть. Каждый ожидает от будущего президента окончания войны с Россией, но каждый представляет это окончание по-своему.

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Все это – взаимоисключающие надежды и понятно, что шансов удовлетворить всех у Зеленского нет и быть не может. Но пока он молчит – надежда побеждает! И не надежда даже, а тот, кто с ней олицетворяется.

Поэтому самая главная проблема команды Порошенко – это заставить соперника "развиртуалиться" как можно быстрее. А вот самая главная проблема команды Зеленского отнюдь не в том, чтобы прятать своего кандидата до выборов — это как раз не очень сложно.

Самая главная проблема и самого Зеленского, и его окружения – в том, что в случае победы на этих выборах виртуализация завершится. И по другую сторону экрана нового президента будет ожидать уже не Петр Порошенко, а украинский народ, рассчитывающий, что все его разнообразные мечты вскоре исполнятся.

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